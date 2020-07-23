Тихановская едет в Борисов, после — в Глубокое, Новополоцк и Витебск









23 июля она посетит Борисов. В 19 часов там пройдёт митинг на площадке возле универмага "Веста-Борисов" по улице Гагарина, передает "Еврорадио".





24 июля Тихановская будет в Глубоком. В 13:30 там начнётся митинг на площадке возле супермаркета "Белмаркет" по улице Ленина. В тот же день в 16:30 кандидат в президенты встретится с жителями Новополоцка — у входа в городской парк культуры и отдыха по улице Парковой. В 19 часов в пятницу митинг запланирован в Витебске в Парке культуры и отдыха железнодорожников.





Кандидата в президенты будут сопровождать Вероника Цепкало и Мария Колесникова.