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Лебедько: Лукашенко боится отдавать президентство даже своему сыну

По словам политика, сейчас в Беларуси фактически не действует треть статей Основного закона, многие "завязаны на волюнтаристских решениях Лукашенко".


Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести конституционную реформу, чтобы колоссальные полномочия, которыми он обладает, не достались его старшему сыну Виктору. 

Такое мнение «Обозревателю» высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. 

"Лукашенко задумывается над ситуацией, когда он не президент. Например, президент – его старший сын. Когда он представляет, что полномочия, ничем не контролируемые, оказываются в чьих-то руках, даже родственных, ему становится страшно", – заявил оппозиционер. 

По его словам, в настоящее время в Беларуси фактически не действует треть статей Основного закона, многие "завязаны на волюнтаристских решениях Лукашенко". Как прогнозирует Лебедько, сразу же после очередных президентских выборов, которые пройдут в стране 9 августа, Лукашенко начнет активно продвигать конституционную реформу, для которой у него есть два основания. 


Первое – надо будет что-то продавать в обмен на то, что он назначит себя президентом, в частности, делиться полномочиями с другими ветвями власти. Второе – минимизировать риски, связанные с приходом к власти нового лица и его фактически неограниченными полномочиями. 

Виктор Лукашенко 1975 года рождения сейчас занимает пост помощника президента Беларуси по национальной безопасности и члена Совета безопасности страны. Он первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Женат, у него 4 детей.
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