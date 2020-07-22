



"Период острый. Вы, наверное, уже сами почувствовали", - отметил в начале мероприятия глава государства. Он рассказал, что специально попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.





"После этого начального периода есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале. А в связи с тем, что меняется ситуация, обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах", - сказал Александр Лукашенко.









Говоря о составе группы доверенных лиц, президент отметил, что в этот раз к ее формированию отнеслись очень аккуратно и даже трепетно. "Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. Когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят", - заметил белорусский лидер.





Александр Лукашенко рассказал: прежде чем утвердить группу доверенных лиц, рассматривались биографии этих людей, изучались рекомендации с мест, если в таковых была необходимость. "Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился", - отметил глава государства.





Он добавил, что знает всех, кто вошел в число доверенных лиц, хоть с единицами из них мог прежде и не сталкиваться непосредственно. "Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов", - обратил внимание президент.



