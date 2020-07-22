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«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.





Также по просьбе американской стороны Макей детально проинформировал Хэйла «о нюансах президентской кампании» в нашей стране.





Выборы президента пройдут 9 августа. Кандидатами в президенты, кроме Александра Лукашенко, зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.





В качестве наблюдателей на выборах впервые не будут присутствовать Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и БДИПЧ ОБСЕ.





По данным белорусских правозащитников, с начала президентской кампании в нашей стране зафиксировано 1140 случаев произвольных задержаний. Также 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям, связанным с участием в акциях протеста и неподчинением сотрудникам милиции. В то же время 333 человека были оштрафованы на сумму более 265 тысяч рублей.