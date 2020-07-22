Право выбора: Не последние ли выборы проходят в Беларуси?

Что это означает? «Белорусский партизан» побеседовал с координатором кампании «Право выбора»





- Незарегистрированные кандидаты, отсутствие независимого наблюдения – у меня такое предчувствие, не последние ли это выборы в Республике Беларусь? Власть в истерике, все понимает, видит, что поддержка не на ее стороне. Чтобы не доводить ситуацию до крайней черты, решила поступить следующим образом: наблюдателей отсечь, комиссии проверены, объявят результат 76% за Лукашенко – примите как есть.





- Как в сложившейся ситуации будет действовать «Право выбора»?





- «Право выбора» в любом случае будет наблюдать, обязательно будет наблюдать, собирать доказательства фальсификаций. Наши люди придут наблюдать во время досрочного голосования, будут аккредитоваться на участках, а не получится – будем писать жалобы. Мы намерены собирать факты, подтверждающие, что выборы – не открытые, не демократические, не честные.





-Сколько наблюдателей «Право выбора» планирует выдвинуть?





- Количество наблюдателей, которые намерены наблюдать во время досрочного голосования - 600-700 человек. Именно столько наблюдателей должны контролировать явку на избирательных участках во время досрочногоголосования; наблюдателей в день основного голосования мы готовим. Такогообщественного подъема еще никогда не было: только через сайт записалось внаблюдатели 500-600 человек. Если в предыдущие избирательные кампании для нас было большой проблемой найти наблюдателей, то сейчас все больше и больше народу хочет участвовать в наблюдении.





- «Право выборы» и «Честные люди»





- Много наблюдателей никогда не бывает. Мы помогали нашим друзьям из «Честных людей» методологически, юридически. Будем помогать друг другу: с 3-5 наблюдателями на участке будет очень-очень сложно наблюдать.