Равков пошел в Сеть - чтобы клеймить "уличных героев"

На страничке , которая появилась в социальной сети Facebook под именем Андрея Равкова, указывается, что он работает государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь.





В одном из первых своих постов Равков раскритиковал участников уличных акций в Минске.





– Ничего, кроме возмущения, не вызывают попытки навязать людям идею, что не следует соблюдать законы. В том числе устраивать драки с милицией, оскорблять должностных лиц и взывать ко всеобщему неповиновению. Неужели мы хотим стать населением, для которого «закон не писан»?





Кто в таком случае через несколько лет будет создавать ВВП, обеспечивать спокойствие на улицах, заботиться о пенсионерах? Ведь понятно, что сегодняшние уличные «герои» при любой (и неважно какой) политической конъюнктуре будут нагонять себе адреналин через конфликты, правонарушения, преступления и попытки установить собственные порядки. Технологии простые, но вполне цветные, – пишет Равков.













При этом возможность комментировать посты на странице Равкова отключена, то есть чужое мнение он знать не желает.