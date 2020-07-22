Впервые в истории Беларуси выборы пройдут без наблюдателей. На этих выборах наблюдение за выборами ликвидируется полностью - от слова "совсем" - как институт. Ведь наблюдение от провластных организаций — это, на самом деле, не наблюдение, а группа поддержки избирательных комиссий.





Если кто-то думал, что власти сделали уже все, чтобы сделать нынешние выборы беспрецедентными в наглости и брутальности, то он ошибся. Очередным решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) властти вновь пробили дно.





22 августа ЦИК Беларуси приняла решение резко ограничить количество наблюдателей на избирательных участках. На предложение Лидии Ермошиной ЦИК решила, что в основной день голосования количество наблюдателей ограничивается до пяти человек одновременно и не более 50% от состава комиссии, во время досрочного голосования — не более трех одновременно.





Наверное, не стоит напоминать, что это решение грубо нарушает избирательное законодательство, в котором зафиксирован принцип прозрачности выборов.





Обосновывая это решение, Ермошина сослалась на опасную эпидемическую ситуацию. То есть, на тот самый "психоз", на вирус, который, по словам Лукашенко, у нас не летает. Кстати, глава государства уже несколько раз объявил о победе над коронавирусом. Но когда понадобилось не допустить на участки независимых наблюдателей, то тут же вытащили проблему пандемии.





К этому решению власти готовились заранее. По состоянию на 20 июля, в национальные наблюдатели аккредитовали 42 856 человек в целом. Абсолютное их большинство - это представители провластных организаций.





В решении ЦИК от 22 июля есть пункт, что приоритет будут иметь те наблюдатели, кто аккредитовался ранее. Ни у кого нет сомнения, что места не хватит именно независимым наблюдателям. Напомню, что раньше оппонентов власти не допустили в избирательные комиссии, а теперь — и в наблюдатели.





Таким образом, сначала власти отказались от наблюдателей ОБСЕ, не отправив вовремя приглашение. Нынешним решением ЦИК отсекает всех независимых наблюдателей.





А значит, на этих выборах наблюдение ликвидируется вообще, полностью, от слова "совсем" — как институт. Ведь наблюдение от провластных организаций — это, на самом деле, не наблюдение, а группа поддержки избирательных комиссий.





Таким образом, впервые за все историю белорусских выборов они состоятся без наблюдателей. Зато, надо думать, под пристальным контролем за избирательными комиссиями со стороны КГБ, представителей исполкомов. Ликвидируется последний механизм, с помощью которого общество могло хоть каким-то образом, очень косвенно отслеживать процесс голосования.





Чего испугались власти? Кажется, что избирательная машина работает без сбоев, всегда дает нужный результат. Зачем делать такие шаги, которые еще больше ставят под сомнение справедливость выборов в глазах собственного населения и иностранных субъектов?





Дело в том, что сама правящая команда, в отличие от многочисленных экспертов, которые давно предопределили победу Лукашенко, не сильно верит в свою избирательную машину. Речь не только о том, что независимые наблюдатели могли контролировать явку. Проблема глубже.





Общественное настроение, направленное против Лукашенко, настолько велико, что может заставить отдельные комиссии считать по-настоящему.





Кстати, такое случалось даже во время абсолютно "травоядных" выборов 2015 года. И мог бы возникнуть огромный диссонанс между этими участками и теми цифрами, которые должен озвучить ЦИК в целом по стране. И это испортит общий пейзаж. Поэтому власти на ходу устанавливают дополнительные страховочные механизмы.









К тому же объединенный штаб Тихановской, Бабарико, Цепкало озвучил информацию о проекте под условным названием «Хакатон». Смысл его в том, как с помощью новейших цифровых технологий разоблачить фальсификации и выяснить настоящий результат голосования.





Поэтому власти решили не рисковать и выжечь из огнемета все независимое наблюдение как таковое. Наверное, посчитали, что после всего, что они уже сделали с альтернативными кандидатами, можно махнуть рукой на легитимизацию выборов и больше ничего не стесняться. Лукашенко уже нечего терять, кроме власти.