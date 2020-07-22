От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет писем
От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет никаких вестей. Об этом “Весне” сообщили его родители.
Лариса Сакова предполагает, что Артем пишет письма, однако они не доходят: “Скорее всего нам их не отправляют, но передачи и посылки ему передают”.
Ранее письма от Артема приходили регулярно — не только родителям, но и другим его родственникам.
“Теперь — ничего. Мы понять не можем. Регулярно отправляем ему конверты, ручки, тетради”, – отметила Лариса Сакова
Единственный раз, когда родителям удалось увидеть Артема после его задержания – второго июля на административном судебном заседании в Гродненском обласном суде, которое проходило через видео-связь.
“Чтобы как-то взглянуть на Артема, мы ездили в Гродно. Видели его, он очень похудел. Пообщаться [нам не удалось], только переглянулись [через видеосвязь — прим.] — и все…“, —поделился воспоминаними отце Артема Николай.
В тот день суд решил наказать Артема Сакова арестом в пять суток – за тот же инцидент, за который он задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Артем Саков был задержан 31 мая в своей собственной квартире – за инцидент с Сергеем Тихановским, произошедший 29 мая в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую.
Он был одним из операторов youtube-канала “Страна для жизни”. На данный момент Артем Саков находится в СИЗО-1 (ул. Володарского, Минск). Правозащитным сообществом он признан политическим заключенным. Также известно, что Артема помещали в карцер с 1 по 6 июля за паутину в его камере.
15:57 22/07/2020
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