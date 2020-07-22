"На данный момент мы даем юридическую оценку тому, что произошло, и с большой долей вероятности по результату этой работы будут направлены жалобы в определенные инстанции", — говорит Хомич.





Однако, не сильно рассчитывая на положительный итог жалоб, "Честные люди" прорабатывают план дальнейших действий по организации процесса наблюдения и внесут поправки в свою стратегию.





"Мы все равно собираемся покрыть наблюдателями все участки. Возможно, будут менее точные данные. Мы будем оставаться в правовом поле. Есть возможность наблюдать и без физического доступа к участку".





Напомним, сегодня на заседании ЦИК приняла решение уменьшить количество наблюдателей. В основной день голосования — до пяти человек на участок, во время досрочного голосования — до трех.