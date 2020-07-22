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Наконец-то! Жалоба Бабарико на решение ЦИК поступила в Верховный суд

Жалоба потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико на решение ЦИК о его нерегистрации 22 июля поступила в Верховный суд


Как сообщил адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, по его сведениям, жалоба на решение ЦИК, поданная его подзащитным, потенциальным кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико, через администрацию СИЗО КГБ, сегодня, 22 июля, поступила в Верховный суд.

Напомним, ранее Верховный суд отказал в принятии к производству такой жалобы, подписанной от имени Виктора Бабарико адвокатом Максимом Знаком на основании нотариальной доверенности. Об этом стало известно вечером 16 июля. 

После этого защита Бабарико предприняла дополнительные меры, подав 17 июля в администрацию СИЗО КГБ для передачи в Верховный суд жалобу, подписанную Виктором Бабарико лично, пишет officelife


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