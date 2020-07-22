В интервью радио Свабода (перевод: "Белорусский партизан") он также назвал самого сильного кандидата, которого не в состоянии убрать из избирательной гонки даже сам Лукашенко.





«Если ей и советуют, то это политтехнологи с погонами»

- Вы три года помогали Анне Конопацкой, когда она была депутатом Палаты представителей, вели ее социальные сети, помогали политтехнологическими советами. Сегодня Анна проводит чуть ли не самую экстравагантную компанию, и многие не понимают ее целей. Что о ее стратегии и тактике думаете вы?





- То, что происходит, меня не просто удивляет, меня это возмущает, как большинство людей, которые в теме. Люди понимают, что это, как минимум, очень странное поведение, особенно в статусе кандидата в президенты.









- Почему Анна Канопацкая критикует всех оппонентов, кроме Лукашенко, называет их кремлевскими марионетками?





- Еще до начала президентской кампании у нее начали появляться странные сообщения в ее социальных сетях, в частности в Фейсбуке. Было видно, что это пишет не она. Я с ней работал три года, я прекрасно знаю, как она разговаривает, как выражает свои мысли.





То, что начало появляться в начале года, могу утверждать почти на 100%, это не ее слова и тексты. Даже если ее попросить повторить их, то она не сможет этого сделать своими словами. Эти сложные выражения, с эпитетами, громоздкими оборотами, она так не разговаривает. Это сразу вызвало у меня недоверие.





- Многих возмутило ее сравнение Бабарико с педофилом. По вашему мнению, это ее слова?





- За три года депутатской работы чего-то подобного я от нее не слышал. Она сказала это на "Белсате", но очень легко можно понять, когда Анна говорит какой-то заученный текст или фразы. Они часто повторяются в ее интервью. Это одна из тех фраз, так как перед этим она была у нее на Фейсбуке. Это ужасное сравнение, я даже не хочу этого повторять. Я уверен, что это не ее самодеятельность.





- Ей так советуют политтехнологи?





- Если ей и советуют, то это политтехнологи с погонами.





- Видите ли вы логику в стратегии ее кампании?





- Когда началась сама кампания, то сначала это напоминало отражение поведения Лукашенко. Как политтехнолог, политолог и ее бывший помощник я видел, что она копирует поведение Лукашенко. В этом есть определенная технология. Соперники-кандидаты, особенно сильного конкурента, начинают таким образом повторять его поведение, понимая, что за ним стоят более крутые технологи, то есть нужно использовать такие же способы, чтобы достичь такого же успеха.





Но сейчас, сопоставляя множество факторов, то, как она себя ведет в президентской кампании, какие заявления она делает и какой у нее рейтинг, я могу сделать вывод, что на нее влияют.





- У вас есть предположения, кто это может быть?





- Она начала меняться где-то год назад. Я помню, как она сильно нервничала. Произошли определенные события вокруг ее активностей, тогда же прозвучала и идея закона О защите и гарантиях президента. По сути это вывод Лукашенко из-под уголовной ответственности за совершенное на посту президента.





Я из этого делаю вывод, что она сейчас находится под давлением, возможно, под давлением спецслужб. Понятно, что открыто об этом она сказать не может. Возможно, она находится под шантажом, и это проявляется в таком ее поведении.





- Что против нее могут использовать и чем, по вашему мнению, могут шантажировать?





- Иногда логику поведения спецслужб понять довольно сложно, как и логику Лукашенко. Я могу вам привести такой пример. В 2017 году Анна объявила кампанию "Вперед, Беларусь". Почему эта компания так быстро развалилась?





Были разные слухи, что-то говорил я, что-то говорила и она сама. А на самом деле буквально через несколько дней к ней пришли из КГБ. Она сама мне об этом сказала сразу после встречи. Ее предупредили, чтобы она не вела такую активную политическую и самостоятельную деятельность.





- Ее дети за границей, бизнеса у нее нет. Чем, по вашему мнению, ее могут шантажировать?





- У каждого человека есть в шкафу скелеты. Возможно, это связано с тем, что Лукашенко указом простил задолженность перед бюджетом Пуховичского комбината, часть акций которого принадлежит Анне. Сумма там была довольно внушительная - около 10 миллионов долларов.





Но нужно понимать, что это долг за долг. Комбинату виноваты были колхозы, а комбинат виноват бюджету. Это результат бесхозяйственности, государственной формы собственности. Кто-то что-то украдет, кто-то сольет солярку, и в итоге получаются большие суммы потерянных денег. И государство в итоге списывает долги.





За это ли Анна отрабатывает, на 100% утверждать нельзя, но это может иметь отношение к делу. Ведь за бизнес, который у Канопацкой был и которого сейчас нет, здесь не за что зацепиться. Все мы со слабостями, здесь нет смысла даже что-то придумывать. Могли просто напугать, и человек потом полностью контролируется.





"Канопацкая даже не смогла переписать телефонный справочник"

- Как вы отнеслись к ее путанице по поводу собранных подписей. Собрала ли она необходимые для регистрации 100 тысяч?





- Не собрала. Просто ЦИК получила политическое решение ее регистрировать, вот и все. Это было банальное переписывание телефонного справочника. Но даже это задание она выполнить не смогла.





Вспомните, когда произошла неразбериха с количеством подписей, то Черечень сразу признался,что он сдал 106 тысяч. А Канопацкая говорила то одну цифру, то вторую, и они никак не сходились. Ермошина даже шутила над этим, мол, если несерьезно подходить к кампании, то так у них и получается. А это свидетельствует только о том, что все эти цифры нарисованы, там ничего живого нет.





Я знаю, что такое политическая кампания. Кандидат спит с этими цифрами, когда собирает подписи. Координаторы звонят к нему каждый вечер и называют все цифры. Он живет этими цифрами, ведь от этого зависит твоя дальнейшая судьба как кандидата. Поэтому эти заявления о том, что я не знаю, сколько я сдала, это полная чушь.





- Многие шаги Канопацкой вызывают у публики смех и становятся мемами. Она говорит, что собрала тысячи подписей на Белазе, хотя документы свидетельствуют об обратном. Она отказалась от дебатов и наделала смеха своим объяснением. Сейчас она не заявила ни одного пикета. О чем такие вещи свидетельствуют?





- Ноль пикетов это одно, но у нее всего три доверенных лица. С одной стороны мы видим провокационное и бескультурное поведение, но с другой стороны за него подписывается Чигирь. Это очень удивительная компания. Даже если признать, что Канопацкая - спойлер, то спойлеры себя ведут тихо, они не привлекают к себе внимание.





Можно представить, что Канопацкая хайпует, но какой в этот смысл, если ее поддержка в районе 1%? Даже если мы на минуту представим, что Лукашенко решил провести честные выборы, то даже в таких условиях у нее нет шансов. То, что делает Анна, не вписывается ни в какую логику, даже в логику статиста.





У меня иногда складывается впечатление, что Анна своим одиозным поведением подает нам какие-то сигналы. Я отработал с ней три года и ничего плохого сказать о ней не могу. Активность Анны в парламенте людям нравилась, она собирала преимущественно позитивные оценки.





А здесь она резко разворачивается на 180 градусов. Это нелогичное поведение нормального человека. Очевидно, что здесь присутствует некий внешний фактор. Ее странные шаги я бы мог сравнить с тем, когда шутят "вы подмигните, если вас завербовали"





- Публично говорится о нескольких лицах из ее окружения - Игорь Ляльков из БНФ, Михаил Чигирь и отец. Известно ли вам что-то о ее штабе, кто туда входит?





- Когда завершился ее парламентский срок, в декабре 2019 года, то завершились и мои полномочия как помощника. Я ей тогда предложил помощь, понимая, что она пойдет на президентские выборы. И движение "Вперед, Беларусь" должно было быть трамплином для ее кампании. У меня были даже определенные наработки для этой компании. Я предлагал собирать группу через гугл-форму, как это сделал Бабарико, подготовить документы.





Но она постоянно отодвигала решение, будто ждала какого-то сигнала. Ее реакция была неожиданно резкой. Она сказала нет, и мы разошлись. Она повсюду меня забанила. У меня только общая информация, что на нее работает Игорь Ляльков и Молодежь БНФ. Говорят еще о каких-то активистах Гродненского ОГП. Но я думаю, что большинство членов группы - обычные статисты. Живых их никто не видел, никто не говорит, что он помогал что-то делать Канопацкой.





"Без Тихановского не было бы ни Цепкало, ни Бабарико"

- Давайте поговорим об этой избирательной кампании. Считаете ли вы ее поистине уникальной в истории Беларуси, как многие говорят и пишут?





- Эта избирательная кампания необычна для Беларуси. Она создана за счет неожиданности появления некоторых кандидатов, таких как Цепкало. Если про Бабарику можно было догадываться, то про Цепкало никто не мог подумать. И Тихановский, без которого бы не было ни Цепкало, ни Бабарико. Им дал старт Тихановский.





- А что такого сделал Тихановский?





- Это тоже технология, которую я, кстати, предлагал в свое время Канопацкой. Суть была в том, чтобы ездить по регионам, по городам и проводить встречи в формате открытого микрофона. Мы планировали, что мы будем слушать людей и фиксировать проблемы, чтобы потом на этой фактуре построить президентские видеоролики и послание.





Тихановский дал людям выговориться и обрел на этом бешеную популярность. Этим трамплином воспользовалась команда Бабарико, которая быстро создала большую инициативную группу и обрела внимание СМИ. Власть в таких условиях работать не привыкла, так как она в принципе не привыкла работать законно.





Сопротивляться современным политтехнологиям власть просто не в состоянии. У нее есть один надежный способ играть в шахматы - доской по голове. Сначала исключили Тихановского, а потом Бабарику, самых популярных. Цепкало выключили спокойно, возможно, компромат обнаружат позже, Лукашенко любит его держать. Теперь появился объединенный штаб, но я вижу в этом ловушку.





- Почему? Вокруг этих женщин появился ажиотаж, они провели успешный первый пикет, и похоже, что Тихановская способна аккумулировать сторонников перемен вокруг себя?

- Здесь работает не популярность Тихановской, а непопулярность Лукашенко. У людей накипело, они против власти, но это не значит, что они за Тихановскую.

"Инициативную группу Тихоновской зарегистрировали незаконно" - Вы сказали, что Тихановская - это ловушка. В чем ее смысл?

- Тихановскую с самого начала тащили в эту компанию за уши. Ее инициативную группу зарегистрировали незаконно. Перед этим десяткам кандидатов протеста Статкевича отказали в регистрации по причине недобровольности участия в выборах тех лиц, которые вошли в состав группы.

Члены ЦИК звонили, и люди им не могли подтвердить, за кого они были, или называли имя Статкевича. Этого ЦИК хватило, чтобы им отказать, так как Ермошина понимала, что они идут на выборы исключительно ради протеста.

А что произошло с Тихановской? Она подает документы на Сергея по доверенности. ЦИК ей отказывает. На другой день она приносит тот самый список членов инициативной группы и подает его. Это список Сергея, она не собирала подписи за себя. Это называется подлог, и ЦИК на это закрыл глаза, даже не проверял группу. А там же все подписались за Сергея, а не за нее. Это на 100% левый список.

Вспомните, когда Светлана вышла после регистрации группы. Она ничего не комментировала журналистам, она убежала с каменным лицом, сказав лишь, что Сергея освободили. А его в этот день, после регистрации, освобождают с суток досрочно. Это была сделка.

Сергея освободили взамен за то, что она зарегистрировала группу на себя. ЦИК в тот же день отказал кандидатам Статкевича, но группу Тихановской с идентичным нарушением зарегистрировал.

Идем дальше. Последние выходные по сбору подписей. Что делает Светлана? Снимает все пикеты и ничего не объясняет, якобы есть угроза провокаций. Эта фраза мне напомнила слова фигурнатов дела о взрыве в минском метро.

Когда следователь спросил у одного из них о мотиве, тот ответил: для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь. Я очень хорошо знаю этот район Витебска, откуда те ребята, я там долгое время жил. Ребята, которые там живут, таких слов не слышали за всю свою жизнь.



И когда я услышал слова Тихановской, то меня всего передернуло. Это нетипичные слова для человека, который первый день в политике. И она сняла все пикеты. А ведь это был максимальный пик активности, когда планировалась заключительная акция на Комаровке. Не думаю, что Светлана сняла эти пикеты по своей воле, это было давление.

И третий факт - это регистрация кандидата. Вспомните ли вы за 26 лет выборов в Беларуси, чтобы ЦИК зарегистрировал кандидатом того, кто не записал в декларации дом? Это нонсенс. У нас наоборот ищут зацепку, чтобы тебя снять.

Меня в 2016 году хотели снять за одну акцию белорусского предприятия с 1994 года, о которой я давно забыл. Они это откопали и предъявили. Козлова из ОГП сняли из-за того, что он не указал какой-то гнилой мопед. А как запороли декларацию жены Цепкало за неуказанные акции, на которых она заработала 30 рублей.

А здесь мы видим дом, который не внесли в декларацию.

Ну и обратите внимание на заявление Тихановской, что она объявит новые выборы, если победит. Это или провокация, или абсолютная безграмотность. Пропаганда за это теперь может зацепиться. Президент в Беларуси выборы не назначает, это делает парламент.

- Она может подать в отставку, и тогда парламент будет вынужден назначить новые выборы.

- Отставку все равно должен принять парламент. Теоретически он может не согласиться. Это у Лукашенко он подконтролен. Но в правовой Беларуси парламент может и не согласиться. Это больше теория, но надо понимать, в какую игру мы сейчас играем, на каком уровне находится ответственность тех слов, которые мы говорим.

Пропаганда теперь может ее размазать. Лукашенко всегда пользуется образом врага, и теперь таким врагам начнут лепить Тихановскую. Я думаю, что именно поэтому ее и привлекли в кампанию, чтобы персонализировать образ врага и направить всю мощь пропаганды на пиар этого страшного образа. И в эту ловушку залетают паровозом Бабарико и Цепкало.

"Есть и второй способ, кроме бойкота, сорвать выборы" - И что вы считаете в такой ситуации самым оптимальным поведением для избирателей?

- Я предлагаю довести ситуацию до политического кризиса. Это может произойти только тогда, когда мы срываем выборы. В Беларуси почему-то считают, что сорвать выборы можно только бойкотом. Власть рисует явку в регионах до 80%. Что ей мешает сделать это и сейчас?

Бойкотом мы явку не сорвем. Даже если никто не придет, они все равно напишут то, что захотят. При том, что на этот раз у нас не будет БДИПЧ ОБСЕ. Власти затягивали с их приглашением намеренно.

Но есть и второй способ сорвать выборы - это голосовать против всех. Это приводит к тому, что никто не набирает 50%, и выборы срываются. Это уже показатель силы и давления. Если можно мобилизовать людей голосовать против всех плюс наблюдатели, защита голосов, то это другое расписание.

- А чем это эффективнее? Сфальсифицировать цифры можно так же, как и раньше, а отсутствие лица, за которое люди хотят голосовать, делает бессмысленным любой протест, так как не за что выходить, если нет человека.

- Тихановскую оставили, потому что она была самой слабой после Бабарико и Цепкало. Это земля и небо, если говорить и о бэкграунде, и о харизме, и об образовании. Очень здорово, что у этих женщин есть свои образы, символы, что они договорились за 15 минут и сделали то, чего не могли сделать мужчины.

Но у тех мужчин, о которых мы говорим, политический опыт гораздо больше. У нас проще голосовать за кого-то, чем против всех. Но в парламентских выборах, если убрать провластных, побеждает кандидат Против всех. На президентских выборах никто этого не пробовал.

Существует опасность повторения "последней недели", когда Тихановская сняла пикеты. Представьте себе такой сценарий. Завтра начинается досрочное голосование, и Тихановскую снимают. И все, некуда повернуть компанию. А мы не можем сохранить Тихановскую на 100%. Ей могут сделать два предупреждения - и конец. Это элементарно.

Если мы сейчас полностью уйдем в стратегию голосовать за Тихановскую, мы можем попасть в капкан. Мы на нее направляем всю агитацию, и ее снимают. И что мы делаем дальше? Времени нет. Люди на выборы не идут. А кандидата "Против всех" снять невозможно, убить невозможно и не зарегистрировать.

Мне говорят, что если не зарегистрируют Тихановскую, тогда мы, мол, переориентируем на "Против всех". Но электоральное поведение так не работает. Это как "Титаник", который невозможно быстро остановить.

Да и какой смысл Лукашенко создавать у себя под носом все это, пикеты, митинги? Власть этого боится. Логики тянуть Тихановскую за уши в компанию дальше нет. В ней они создадут образ врага, чтобы объединить электорат вокруг Лукашенко.

А потом, я считаю, они снимут Тихановскую. Они соберут всех в одном месте и выулючат свет. Скорее всего ее снимут в конце кампании, когда будет пик, чтобы развернуть людей не удалось.

Люди придут на участки, а там прямо напротив ее фамилии — слово «выбыла». Поэтому я считаю, что должна оговариваться возможность запасного варианта, голосовать в таком случае против всех. А потом надо защищать голоса.

- А как можно защитить голоса?

- Я предложил идею Центральной электронной комиссии, чтобы сфотографировать бюллетень и выложить его в интернет, в гугл-форму или в облако. Это не просто задосить или заблокировалось. Есть разные инициативы, и они могут работать параллельно.

Мы концентрируем людей, видим, сколько людей за кого проголосовало. Если мы соберем электронно больше, чем несколько процентов, которые нам напишут, то мы все увидим обман. Представьте: нам напишут 4%, а мы наберем через цифровые формы в разы больше.

Лично я за вариант снимка без паспорта, так как не каждый захочет на такое идти. Важно получить бюллетень и подкрепить его своей электронной почтой. Нам не нужны даже 100% наших сторонников. ЦИК может написать Тихановской 3%, это 210 000 избирателей, а мы получим 500 000 бюллетеней, то есть фальсификация доказана, мы имеем доказательство того, что нас обманули.

Нам важно показать не электоральное большинство, а больше того, что нам нарисуют. Если нам нарисуют 5%, а мы электронно собираем 6% избирателей,ь то и этого достаточно, чтобы объявить выборы сфальсифицированными. Тем более, что Ермошина заявила, что делать фото и выкладывать законно, лишь бы не выкладывать до 20.00. Люди не могут стерпеть обман.

Это может привести к политическому кризису, он нужен для того, чтобы политически давить на власть, чтобы начать переговоры. Ведь сегодня сторонники Тихановской уверены в победе и уже думают о реформах, но не пройден важный барьер.

Другая крайность - надо выходить на улицу. Да, это нужно будет делать, но в Беларуси полмиллиона людей не выйдет, а значит и милиция не перейдет на сторону людей. Нужно искать золотую середину. Нужно создавать политический кризис, который приведет к переговорам, нужно заставить власть с нами считаться.

- Объединения штабов власть вряд ли ждала. Совместная работа нескольких кандидатов в состоянии нарушить сценарий власти?

- Стратегия и тактика Сергея Тихановского была построена на обратном процессе. Он говорил, что не будет даже регистрироваться, если на выборах будет Лукашенко, а считать будет Ермошина. Вот опубликовали заявки на массовые мероприятия. У Тихановской их меньше, чем у Дмитриева. Как такое возможно? Кроме Лукашенко, в закрытых помещениях, в школах, ДК, которые нам дают бесплатно, только Дмитриев в Витебске одну встречу организовал. Как такое может быть?



