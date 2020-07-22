Центризбирком Беларуси решил ограничить число наблюдателей на избирательных участках, соответствующее постановление ЦИК было принято на заседании в среду, передает sputnik.by





Вопрос об ограничении числа наблюдателей на выборах был вынесен на рассмотрение ЦИК якобы из-за эпидемиологической обстановки, а также из-за "давления на членов избиркомов", которое, по словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, сейчас есть.





"Этот вопрос абсолютно не надуманный и поэтому я предлагаю: на период проведения данной избирательной кампании, мы прекрасно понимаем, что эта мера будет непопулярной, ограничить количество наблюдателей не более пяти", - сказала Ермошина.





На небольших участках число наблюдателей не сможет превышать 50% от состава комиссии.









Аккредитация наблюдателей будет продолжена, но работать на участках смогут лишь те, кто первыми обратился в избиркомы.





Большинство тех, кто был среди первых аккредитованных наблюдателей – представители провластных общественных объединений, таких как "Белая Русь", БРСМ, профсоюзы и Союз женщин.





К этому следует добавить, что впервые на выборах в Беларуси не будет международных наблюдателей от ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ, которым белорусские власти преднамеренно выслали приглашения после того, как эти организации уже отказались от наблюдения за выборами из-за невозможности провести полноценное наблюдение.





Таким образом, если к тому же на участках не будет независимых наблюдателей, то сфальсифицировать результаты не составит никакого труда.





Абсолютно очевидно, что этим решением Ермошиной власть признала, что неприемлемо низких рейтинг Лукашенко среди белорусов.









Напомним, по состоянию на конец марта-начало апреля по данным Института социологии НАН уровень доверия Лукашенко среди минчан сотавлял 24%, Ермошиной - 11%. С прикидкой на страну, по мнению социологов, можно говорить о примерно 30% и 15% соответственно.





Следует полагать, что с того времени благодаря лечению коронавируса водкой и трактором и прочим субботникам и парадам, этот уровень доверия только снизился. И сегодняшнее решение ЦИК лишь означает, что режим готовит беспрецедентные фальсификации результатов президентских выборов.





Кажется, это тот самый случай, когда у нас, по выражению Виктора Бабарико, хотят украсть нашего президента.