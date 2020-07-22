Женский «триумвират» собирается в регионы Беларуси





Агиткампания объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской и представительниц штабов Бабарико и Цепкало, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало соответственно, затронет несколько десятков городов по всей Беларуси, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на БелаПАН.





Первая поездка состоится уже в четверг, 23 июля, в Борисов. Затем в пятницу, 24 июля, запланированы пикеты в Глубоком, Новополоцке и Витебске. Всего в планах объединенных штабов посещение от 20 до 30 городов.





Обращаясь в видео к избирателям Колесникова заявила, что запланировано в общей сложности около 160 митингов и пикетов.





- Мы вместе делаем очень крутое дело. Нам всем сейчас очень-очень сложно. Очень важно, чтобы мы поддерживали друг друга. Очень важно, чтобы мы друг друга слышали и слушали. У нас есть общая цель, и мы к ней идем, - напутствовала белорусов Колесникова.

Рост протестных настроений в Беларуси она назвала уникальной ситуацией и связала это с пандемией.

- Все началось с коронавируса. Он затронул чуть ли не каждый населенный пункт страны. Люди стали болеть и умирать. Закрыть глаза на это было невозможно, но власти пошли другим путем, и это вызвало возмущение. Издевательства над умершими людьми, хамство и откровенная неадекватность власти быстро разнеслась по стране, - заявила спикер штаба Бабарико.



