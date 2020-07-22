Женский «триумвират» собирается в регионы Беларуси
Во время избирательной кампании Тихановская и Колесникова с Цепкало из объединенных штабов намерены посетить 20 - 30 районных центров и областных городов.
Агиткампания объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской и представительниц штабов Бабарико и Цепкало, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало соответственно, затронет несколько десятков городов по всей Беларуси, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на БелаПАН.
Первая поездка состоится уже в четверг, 23 июля, в Борисов. Затем в пятницу, 24 июля, запланированы пикеты в Глубоком, Новополоцке и Витебске. Всего в планах объединенных штабов посещение от 20 до 30 городов.
Обращаясь в видео к избирателям Колесникова заявила, что запланировано в общей сложности около 160 митингов и пикетов.
- Мы вместе делаем очень крутое дело. Нам всем сейчас очень-очень сложно. Очень важно, чтобы мы поддерживали друг друга. Очень важно, чтобы мы друг друга слышали и слушали. У нас есть общая цель, и мы к ней идем, - напутствовала белорусов Колесникова.
Рост протестных настроений в Беларуси она назвала уникальной ситуацией и связала это с пандемией.
- Все началось с коронавируса. Он затронул чуть ли не каждый населенный пункт страны. Люди стали болеть и умирать. Закрыть глаза на это было невозможно, но власти пошли другим путем, и это вызвало возмущение. Издевательства над умершими людьми, хамство и откровенная неадекватность власти быстро разнеслась по стране, - заявила спикер штаба Бабарико.
Монополия телевидения в регионах зашаталась, пояснила активистка. И добавила, что впервые с 1996 года большинство людей в Беларуси, те, кто раньше практически никогда не ходил на выборы, стали политически заинтересованными.
09:43 22/07/2020
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