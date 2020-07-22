



Об этом в Facebook написала Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении.





"В направлении позиции “Анвах” подразделения специального назначения противника предприняли очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери", - написала Степанян.





Она добавила, что, по предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери и "спецназовцы, которые оказались в ловушке".





"С армянской стороны потерь нет", - отметила Степанян.





В то же время Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об атаке на армянский пост, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".





"Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь", - заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.





Однако, по его словам, "с той стороны границы" наблюдается паника среди армянских военнослужащих.





"Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими. Хочу еще раз сказать, что никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было. Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией", - сказал Даргяхлы.





Как сообщалось, 12 июля Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений армянской армии атаковать позиции азербайджанских сил на Товузском направлении государственной границы с привлечением артиллерии.





Вследствие боев, продолжавшихся в ночь на 13 июля, погибли четыре азербайджанских военных, еще четверо были ранены.





Со своей стороны пресс-служба Минобороны Армении заявила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие повреждения.





Как неоднократно отмечалось, неурегулированный нагорно-карабахский конфликт своими тяжелыми последствиями представляет серьезную угрозу региональному миру.



