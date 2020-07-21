Дарья Шманай стала Как обнаружила Наша Ніва , согласно информации посольства Беларуси в России,стала членом избиркома на участке для голосования №102 в Москве.









Двусмысленное заявление Лукашенко





Выпускницу БГЭУ и победительницу конкурса красоты «Королева весна» Дарью Шманай стали замечать рядом с Лукашенко на официальных мероприятиях в 2013 году. Тогда было еще в диковинку, что Лукашенко, например, сидел на трибуне в окружении красивых девушек.





Через год Лукашенко некорректно высказался в интервью Ксении Собчак, дав поводов для слухов о роде их отношений.









«У нас в службе протокола работают очень красивые девочки. Просят, можно с вами посидеть, пожалуйста! Если бы у меня была такая девушка, как Дарья Шманай — это выше крыши!», – заявил Лукашенко.





«Культовая помощница»





Тем не менее работа Дарьи Шманай доказала, что отношения у нее с Лукашенко сугубо рабочие. Девушка вызвала внимание российских СМИ не только своей красотой, но вниманием к мелочам.













Влиятельная газета «Коммерсантъ» отводила Шманай в своих репортажах немало места и называла ее «культовой помощницей» Лукашенко. В одной из публикаций девушке досталось много критики за появление за столом переговоров в пальто.





И конечно, СМИ смаковали реакцию высокопоставленных чиновников на появление Шманай за столом переговоров.





Участница ближайшего окружения Лукашенко





Кроме исполнения рабочих обязанностей Шманай была постоянной участницей неформальных мероприятий во главе с Лукашенко. К примеру, уборки урожая в Дроздах.









В последний раз Шманай видели на неформальном мероприятии во время субботника с участием Лукашенко в апреле. Там она помогала Коле.









Общение с президентами





Лукашенко неоднократно хвастался красотой сотрудниц службы своего протокола. Но Шманай была не просто девушкой, которая молча улыбалась. Благодаря руководителю страны ей коротко удалось пообщаться с несколькими президентами.





















И хотя Шманай и Назарбаев обменялись лишь рукопожатием, после этого Лукашенко назвали автором сексистского скандала.





Апартаменты стоимостью около $150 тысяч





В этом году стало известно, что Дарья Шманай купила апартаменты в элитном жилом комплексе «Олимпик Парк».





СМИ оценили стоимость трехкомнатной квартиры примерно в $150 тысяч.









…Переход Шманай на новую работу произошел почти незаметно. Внимание СМИ уже приковано к другим девушкам, с которыми теперь любит проводить время Лукашенко, например, к Марии Василевич.