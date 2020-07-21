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Выслужилась: для "культовой помощницы" Лукашенко нашли новую работу

Бывшая начальница отдела государственного протокола главы Беларуси Дарья Шманай сейчас работает в белорусских структурах в Москве. Правда, чем именно она там занимается, пока неизвестно.

Выслужилась: для "культовой помощницы" Лукашенко нашли новую работу
Как обнаружила Наша Ніва, согласно информации посольства Беларуси в России, Дарья Шманай стала членом избиркома на участке для голосования №102 в Москве.

UDF.BY перечисляет, какими яркими моментами она запомнилась на работе в службе делового протокола Лукашенко

Двусмысленное заявление Лукашенко


Выпускницу БГЭУ и победительницу конкурса красоты «Королева весна» Дарью Шманай стали замечать рядом с Лукашенко на официальных мероприятиях в 2013 году. Тогда было еще в диковинку, что Лукашенко, например, сидел на трибуне в окружении красивых девушек.

Через год Лукашенко некорректно высказался в интервью Ксении Собчак, дав поводов для слухов о роде их отношений.


«У нас в службе протокола работают очень красивые девочки. Просят, можно с вами посидеть, пожалуйста! Если бы у меня была такая девушка, как Дарья Шманай — это выше крыши!», – заявил Лукашенко.

«Культовая помощница»


Тем не менее работа Дарьи Шманай доказала, что отношения у нее с Лукашенко сугубо рабочие. Девушка вызвала внимание российских СМИ не только своей красотой, но вниманием к мелочам.

Публиковались видео, как во время саммитов сотрудница протокола методично раскладывала на столе бумаги и сдувала пылинки со стола, где должен был занять место Лукашенко.


Влиятельная газета «Коммерсантъ» отводила Шманай в своих репортажах немало места и называла ее «культовой помощницей» Лукашенко. В одной из публикаций девушке досталось много критики за появление за столом переговоров в пальто.

И конечно, СМИ смаковали реакцию высокопоставленных чиновников на появление Шманай за столом переговоров.

Участница ближайшего окружения Лукашенко


Кроме исполнения рабочих обязанностей Шманай была постоянной участницей неформальных мероприятий во главе с Лукашенко. К примеру, уборки урожая в Дроздах.

Известно, что Шманай дружит с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт и, по всей видимости, с Колей Лукашенко.

В последний раз Шманай видели на неформальном мероприятии во время субботника с участием Лукашенко в апреле. Там она помогала Коле.


Общение с президентами


Лукашенко неоднократно хвастался красотой сотрудниц службы своего протокола. Но Шманай была не просто девушкой, которая молча улыбалась. Благодаря руководителю страны ей коротко удалось пообщаться с несколькими президентами.


Самый известный случай был зафиксирован в прошлом году, когда Лукашенко представил Шманай бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. На видео попали слова Лукашенко: «Поцелуйтесь. Ну чё ты?!»



И хотя Шманай и Назарбаев обменялись лишь рукопожатием, после этого Лукашенко назвали автором сексистского скандала.

Апартаменты стоимостью около $150 тысяч


В этом году стало известно, что Дарья Шманай купила апартаменты в элитном жилом комплексе «Олимпик Парк».

СМИ оценили стоимость трехкомнатной квартиры примерно в $150 тысяч.


…Переход Шманай на новую работу произошел почти незаметно. Внимание СМИ уже приковано к другим девушкам, с которыми теперь любит проводить время Лукашенко, например, к Марии Василевич.
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