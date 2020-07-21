



Правозащитники отмечают, что сейчас в Беларуси за решеткой находятся 25 политзаключенных, большинство из которых связаны с участием в избирательной кампании, передает "Белсат"





«Власти демонстрируют беспрецедентный уровень давления на участников избирательного процесса», – отмечается в отчете.





По словам правозащитников, 14 июля непропорционально жесткие действия милиционеров по задержанию мирных граждан только за факт нахождения их на улицах спровоцировали ответную реакцию людей, «в том числе, к сожалению, с применением силы в отношении представителей силовых органов», что привело к возбуждению уголовных дел.





Правозащитники также отмечают, что подача жалоб и обращений по-прежнему остается неэффективным средством защиты нарушенных избирательных прав как лиц, выдвигаемых кандидатами в президенты, так и других участников выборов и наблюдателей.





Авторы отчета подчеркивают, что впервые за всю историю независимой Беларуси представители БДИПЧ ОБСЕ не будут наблюдать за выборами.







