+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Правозащитники: Власти демонстрируют беспрецедентный уровень давления на участников избирательного процесса

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» опубликовала аналитический отчет по наблюдению за избирательной кампанией в период с 13 по 19 июля.


Правозащитники отмечают, что сейчас в Беларуси за решеткой находятся 25 политзаключенных, большинство из которых связаны с участием в избирательной кампании, передает "Белсат".

«Власти демонстрируют беспрецедентный уровень давления на участников избирательного процесса», – отмечается в отчете.

По словам правозащитников, 14 июля непропорционально жесткие действия милиционеров по задержанию мирных граждан только за факт нахождения их на улицах спровоцировали ответную реакцию людей, «в том числе, к сожалению, с применением силы в отношении представителей силовых органов», что привело к возбуждению уголовных дел.

Правозащитники также отмечают, что подача жалоб и обращений по-прежнему остается неэффективным средством защиты нарушенных избирательных прав как лиц, выдвигаемых кандидатами в президенты, так и других участников выборов и наблюдателей.

Авторы отчета подчеркивают, что впервые за всю историю независимой Беларуси представители БДИПЧ ОБСЕ не будут наблюдать за выборами.
ИИ/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ
Маргарита Тарайкевич
Рэвалюцыя дабрасумленнасці?
Ольга Карач
ТАК ВОТ ЧТО ЗА отряд особого назначения у...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]