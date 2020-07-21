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Вероника Цепкало обратилась к Мирному, Азаренко, Домрачевой и Алексиевич

Вероника Цепкало, супруга Валерия Цепкало и представительница штаба Светланы Тихановской, обратилась в эфире «Радыё Свабода» к известным спортсменам и писательнице Светлане Алексиевич, пишет SPORT.TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны. Особенно если у этих людей есть популярность. Это могут быть и спортсмены: Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Наши писатели, такие как Светлана Алексиевич.

Обращаемся ко всем неравнодушным белорусам, чтобы присоединялись к нашей инициативе. С помощью вас мы бы хотели донести до общества, насколько важно сейчас провести изменения в нашей стране.

Мы всех приглашаем к нам присоединиться. Чем больше таких популярных и значимых для Беларуси людей будет в нашем объединенном штабе, тем больше внимания будет именно к нашей деятельности, к кандидату Светлане Тихановской», — заявила Цепкало.

Напомним, Вероника Цепкало вошла в объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
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