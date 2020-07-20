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Сколько пикетов проведут кандидаты? Тихановская подала заявки на проведение 160 массовых мероприятий, Лукашенко – 884

ЦИК опубликовал сведения о заявках на пикеты от кандидатов. Больше всего пикетов, 884, запланировано в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

"Светлана Тихановская подала заявки на проведение 160 массовых мероприятий, Андрей Дмитриев – 214, Сергей Черечень – 138, Александр Лукашенко – 884", -отмечено в данных ЦИК по состоянию на 20 июля.

Ни одной заявки на проведение пикетов не подала Анна Канопацкая.

фото Радио Свобода. Пикет в Дзержинске

Согласно заявкам кандидатов в президенты, большинство пикетов пройдут в Минске. Дмитриев также планирует провести встречи с избирателями во всех областях Беларуси, кроме Могилевской. Пикеты Тихановской, помимо столицы, запланированы в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Пикеты в поддержку Череченя состоятся исключительно в Минске.

Что касается массовых мероприятий в поддержку Лукашенко, то они запланированы в Брестской, Гомельской, Могилевской областях и Минске.

Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.
interfax.by
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