“Штабы” Тихановской, Цепкало и Бабарико объявили об объединении. Лицом кампании стали женщины – Вероника Цепкало, Мария Колесникова и собственно Светлана Тихановская. Первые публичные акции прошли в Дзержинске и Минске. Дзержинск стал местом обкатки технологии, генеральной репетицией перед презентацией на “Бангалоре”.





Поэтому, анализируя тезисы, я, обращаю внимание на оба пикета – коррекция показывает технологические особенности кампании. Предварительные выводы таковы:





1. В момент агитации и в процессе голосования будет попытка “хакнуть” систему – использовать её неповоротливость и закостенелость. Идея играть против власти её же инструментами не нова и приносила результаты в отдельных регионах. Сегодня её попытаются развернуть по всей стране. Тяжело, но возможно. И это вызов для окружения Лукашенко, поскольку “латать дыры” от неразумного поведения исполнителей придётся “на коленке”.





2. Сама команда. Очевидно распределение ролей. И, судя по первым заявлениям, можно говорить о начале политической кампании… Вероники Цепкало. Именно она больше говорит о будущем, больше говорит о том,что делать (а не что плохо). О том, что для Цепкало (тогда ещё Валерия Цепкало) данные выборы являются лишь первой ступенькой для начала политического проекта я говорил несколько месяцев назад.





Остаётся вопрос лишь в том, насколько самостоятельным будет данный проект и не превратиться ли он в создание “управляемой оппозиционной силы”. Колесникова больше выступает как технолог. А Тихановская – символ, лицо кампании, которая всё меньше и меньше управляет её ходом. Об этом говорит, среди прочего распределение ключевых функций в общей команде и дистанцирование части “доверенных лиц”, которые появились сразу после регистрации.





3. Пока что ключевая группа, к которой обращаются три женщины – это городской средний класс. Важная группа, без которой невозможно развитие Беларуси. Но в то же время эта группа была вне старой системы коммуникации власти и общества. Её можно мобилизовать, сесть на волну тезисов о модернизации страны. Но этого не достаточно для победы. Протестные настроения других групп пока что канализированы. Задача кампании Тихановской – поднять остальные группы, найти выход на них. Задача власти – найти подходы к городскому среднему классу, не допуская оппонентов на “своё поле”.





4. Расшатывание системы на уровне эмоций. Лукашенко “снисходительно” говорил и говорит о женщинах. И для него признать угрозу от “женской команды” – вызов. Получается западня: обратишь внимание на “жэншчын” – твоё окружение скажет: “испугался”. Не обратишь – могут быть сюрпризы на выборах.





Ещё одна сценарная нить – видео обращения Вадима Прокопьева. Целевая группа этих роликов – не граждане, не оппозиция, а сам Лукашенко. ЛИЧНО. Ресторатор, как человек, знающий особенности психики АГЛ бьёт по “больным местам” выгоняя Лукашенко на поле нервной реакции, где силовые варианты являются наиболее реальными. Это отдельный сюжет, за которым стоит следить. Тем более, что Прокопьев хорошо подготовился: продал бизнес (вывел в деньги), дал несколько интервью (обеспечил узнаваемость) и позаботился о собственной безопасности. Всё это позволяет делать выводы, что видео могут не быть экспромтом.



