Михаил Чигирь стал начальником штаба Канопацкой

Михаил Чигирь слева от Анны Канопацкой / facebook.com/anna.kanopatskaya





Об этом Канопацкая написала на своей странице в Facebook. По ее словам, Чигирь участвовал в написании ее предвыборной программы.





Михаилу Чигирю 72 года. Он — экономист по образованию. Был председателем правления Белагропромбанка, пока в 1994-м не стал первым премьер-министром во время правления Александра Лукашенко. Чигирь ушел в отставку осенью 1996 года перед референдумом, который инициировал руководитель государства. В 1999 году он участвовал в "альтернативных" президентских выборах, был арестован, а в 2000-м осужден на три года лишения свободы с отсрочкой на два года (за "превышение власти и служебных полномочий" и прочее). Обвинения были сняты в 2002 году. На президентских выборах 2010 года Михаил Чигирь являлся доверенным лицом кандидата в президенты Ярослава Романчука.





"Я знаю семью Канопацких не один десяток лет, — говорит Чигирь в комментарии svaboda.org. — Отца, её знаю по совместной работе, образованный юрист, работали в одной фирме...".



