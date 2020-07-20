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Михаил Чигирь стал начальником штаба Канопацкой

Начальником штаба кандидата в президенты Анны Канопацкой стал бывший белорусский премьер Михаил Чигирь.

Михаил Чигирь слева от Анны Канопацкой / facebook.com/anna.kanopatskaya

 Об этом Канопацкая написала на своей странице в Facebook. По ее словам, Чигирь участвовал в написании ее предвыборной программы.

Михаилу Чигирю 72 года. Он — экономист по образованию. Был председателем правления Белагропромбанка, пока в 1994-м не стал первым премьер-министром во время правления Александра Лукашенко. Чигирь ушел в отставку осенью 1996 года перед референдумом, который инициировал руководитель государства. В 1999 году он участвовал в "альтернативных" президентских выборах, был арестован, а в 2000-м осужден на три года лишения свободы с отсрочкой на два года (за "превышение власти и служебных полномочий" и прочее). Обвинения были сняты в 2002 году. На президентских выборах 2010 года Михаил Чигирь являлся доверенным лицом кандидата в президенты Ярослава Романчука.

"Я знаю семью Канопацких не один десяток лет, — говорит Чигирь в комментарии svaboda.org. — Отца, её знаю по совместной работе, образованный юрист, работали в одной фирме...".
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