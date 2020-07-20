По прогнозам экспертов Совета по международным отношениям «Минский диалог, тенденция секьюритизации внутриполитических процессов сохранится и далее. Более того, отмечают они в новом выпуске «Минского барометра», вполне возможен вариант вовлечения армии в предотвращение дестабилизации.





В этой связи аналитики обращают внимание на следующие события. Так, 9 июня состоялось совещание с участием президента по вопросам деятельности госорганов в обеспечении национальной безопасности, посвященное прежде всего проведению избирательной кампании и выборов. Лукашенко на нем заявил: «Допустить нарушения закона [оппонентами правительства] нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине».





Это только репетиция парада в Минске, май, 2020 год





В контексте предвыборной кампании можно рассматривать и посещение 22 июня президентом одной из ключевых частей армии – 38-й десантно-штурмовой бригады в Бресте. В ходе визита он заявил: «Фронт на фронт воевать не будем... Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня».





Эксперты «Минского диалога» также считают, что Беларусь сохранит курс на улучшение отношений с Западом в области безопасности. К этому ее подталкивают и развивающиеся геополитические процессы, проявлением которых стал очередной этап приближения Украины к НАТО, а также явное и устойчивое стремление Кремля выстроить рубежи обороны по возможности на собственной территории, сосредоточив свои военные силы и у границы с Беларусью.









А регион в целом продолжит переживать регулярные витки напряженности, связанные с внешними по своей природе процессами – разрывом глобальных режимов контроля вооружений и транспарентности, противостоянием США и РФ, в котором Восточная Европа – лишь одна из площадок для соперничества, влиянием фундаментальных экономических процессов.















