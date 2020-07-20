







«Не могу сказать точно, сколько поступило жалоб от граждан, — отметила она. — На утро субботы (18 июля) мне давали сведения, что только зарегистрированных жалоб около 10 тысяч (не носящих массовый характер. — БелаПАН.). Те, которые уже поступают в мешках, просто складываются, вскрываются — и мы смотрим, нет ли там других жалоб, с другим содержанием. По всем остальным будут просто составляться акты, потому что их нужно зарегистрировать».





На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, Ермошина сказала:





«В последние дни это не подлежит подсчету. У нас привлечены даже работники других организаций, чтобы конверты вскрывать. Но общий ответ на эти жалобы уже дан, никакого другого не будет».





Напомним, после того как ЦИК 14 июля отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало минчане выстроились в очередь в ЦИК, чтобы подать жалобы на это решение. Многие также отправляли их по почте и в электронном виде.





Ответ на обращения граждан был опубликован 16 июля на сайте Центризбиркома. Решение опубликовать ответ на сайте, а не направлять его каждому обратившемуся, ЦИК объяснил тем, что поданные обращения — это «не много заявлений, а одно заявление, которое подало большое количество людей».



