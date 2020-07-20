США вводят персональные санкции против чеченского друга Лукашенко
Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео
Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
"Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации", - сообщается в документе.
"Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство.
Источник: tass.ru
17:42 20/07/2020
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