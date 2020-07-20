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По понятиям: Верховный суд вместо Цепкало поддержал Ермошину

Верховный суд Беларуси принял решение оставить без удовлетворения жалобу экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало на решение Центризбиркома не регистрировать его кандидатом в президенты.


"Суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы Цепкало и отмены постановления ЦИК от 14 июля 2020 года", - заявила судья Анна Соколовская в ходе заседания ВС в понедельник.

Соколовская добавила, что суд решил постановление ЦИК об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты оставить без изменений, а жалобу на это решение - без удовлетворения. При этом, продолжила судья, решение вступает в силу немедленно, обжалованию и опротестовыванию не подлежит.

Как сообщалось, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты якобы из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. 

Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Лднако ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет".
Источник: interfax.by
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