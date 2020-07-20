Почитал в фейсбучике несколько перепалок между "новыми/небитыми" и "старыми/битыми" активистами.





Где новые-небитые рассказывают о том, как "маргинальная оппозиция" за 26 лет ничего не сделала. А они - " впервые в истории" заполнили Бангалор, "впервые в истории" объединились ну и все такое.





Я сам - многолетний и последовательный критик "маргинальной оппозиции".

Однако в то же время я посвятил работе в оппозиционных организациях 11 лет своей жизни, с 2004 по 2015 и тем, кто недоволен "маргинальной оппозицией", которая за 26 лет "ничего не сделала", хочу сказать следующее.





Во-первых, надо или перестать врать (если это осознанное враньё), или изучить немного новейшую историю. Все то, что делается сейчас, уже было и неоднократно. И объединения, и Бангалоры. Все то же самое, другая лишь среда - что на самом деле впервые, так это то, что происходит это в условиях электорального большинства противников действующей власти (то есть, оппозиции).





Второе и главное. Каждому, кто пытается сказать, что "маргинальная оппозиция" за 26 лет ничего не сделала, было бы полезно понять, что маргинальной эта оппозиция, которая была очень сильной в 90-е годы, стала за десятилетия потому, что этому самому большинству, то есть народу, она была не нужна.





Большинство все устраивало, большинство не ходило на площади и пикеты, не выстраивалось в очереди и не записывалось в партии. Большинство занималось своими делами - налаживало свою жизнь и быт так, как умело, для достижения максимального доступного комфорта.





Сережа Тихановский тусил с Собчак, Бабарико зарабатывал бабки в российском банке, Цепкало прекрасно себя чувствовал в команде Лукашенко, ресторатор Прокопьев обслуживал "элиту". Вот только Дашкевич сидел в тюрьме.





И только потому, что у большинства все было очень даже ОК, оно в течение многих лет жило по принципу "я в политику не лезу", только поэтому оппозиционные партии и организации были вынуждены существовать как "вещи в себе" и, соответственно, загнивать до нынешнего печального состояния.





Пожив хорошенько в свое удовольствие, пока не припекло, потом вылазить из кустов и, ковыряясь в носу, бухтеть "почему вы мне за 26 лет ничего не сделали" - такая себе гражданская позиция, хочу сказать.





Я даже не буду писать и говорить про тех, кто за эти годы принес себя в жертву. Был убит, сидел в тюрьме, спасался в эмиграции, лишился карьеры, покончил жизнь самоубийством.









Тысячи и тысячи человек жертвовали собой ради тех, кому было все равно и кто занимался своими делами - ради того, чтобы потом эти, кому было все равно, сказали им, что они ничего не сделали. Тут легко удариться в эмоции, а я хочу оставить рацио.





Надо правильно понимать ситуацию, в которой оказалось сегодня белорусское общество. Надо признать, что за все это время все мы показали себя с достаточно нехорошей стороны, раз позволили довести страну до такого.





"Битые" могут ругаться на "небитых" за то, что те были в стороне, но все равно полезно было бы спросить себя: а что делали не так, что вышло то, что вышло?





"Небитые" могут ругаться в сторону оппозиции, но начать я бы советовал с вопроса самому себе: а чего ты молчал все эти годы? Все норм было?





Когда у нас каждый может предъявить претензии каждому, возможны два сценария коллективного поведения.





- Мы можем бесконечно ругаться и выкатывать друг другу "счета" - этого хочет и ждёт от нас власть.





- Мы также можем объединиться не "штабами", а нацией. Отложить взаимные обиды и упрёки и найти национальный консенсус в том, что эта власть должна уйти. И действовать вместе на результат, потому что по-другому результата не будет.





А уж потом, кому будет сильно надо, можно выяснять отношения на принципах равной конкуренции в свободных конкурентных выборах.





Вот вторая модель - это сложно, очень сложно. Трудно и тяжело. Но это наш вариант и он единственный. Другого нам не дано.





Если сумеем - будем жить.