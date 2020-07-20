На прошлой неделе стало известно, что председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев перенес коронавирус. Первым об этом объявил Александр Лукашенко, затем гдава Витебщины рассказал о болезни сам. По его словам, у него диагностировали двустороннюю пневмонию.





«Может быть, я с опозданием обратился (к врачам), но по сути неделя основного лечения — и я встал на ноги», – уверяет Шерстнев.





По его словам, выздороветь ему помог и «достаточно активный образ жизни».





«Белорусский партизан» отследил, соблюдал ли Шерстнев необходимые меры предосторожности, как долго находился на самоизоляции и что говорил о коронавирусе до того, как заразился сам.





Без маски и социального дистанцирования

С одной стороны, Шерстнев рекомендовал жителям области, особенно пожилым, выполнять предписанные правила и избегать частых поездок на общественном транспорте.





С другой – Шерстнев на совещаниях и выступлениях не надевал медицинскую маску и перчатки, беря пример с Александра Лукашенко. Более того, чиновник наплевал на рекомендации по соблюдению социальной дистанции в полтора метра. Даже когда условия позволяли это легко сделать – было достаточно чуть дальше передвинуть кресло.





#1#









Пропал больше чем на месяц

15 мая Шерстнев сопровождал Лукашенко в его поездке по Витебскому району, 19 мая посетил заседание по формированию областной территориальной комиссии. А уже через неделю 24 мая заседание облисполкома с его участием прошло в режиме видеоконференцсвязи.





После этого Шерстнева не видели. Вживую он предстал перед публикой уже только 3 июля во время открытия в Витебске новой Доски почета.





Теперь же Шерстнев утверждает, что основное лечение заняло неделю. Но, похоже, коронавирус мучил его намного дольше.



До инфицирования говорил, что вирус атакует слабых





Областной штаб для борьбы с распространением коронавируса во главе с Шерстневым начал работу 1 апреля. Именно Витебск стал первым крупным белорусским городом, где зафиксировали вспышку COVID-19.





Шерстнев отдал немало важных распоряжений. Но при этом постоянно призывал всех концентрироваться на позитиве.





Во время одного из заседаний областного штаба Шерстнев заявил о важности продолжения работы предприятий: «Нам надо научиться жить вместе с болезнью, научиться работать вместе с болезнью. Болеть народ будет, его надо лечить. Только организованно, только планомерно мы можем защитить не только людей, но и промышленность, сельское хозяйство Витебской области и в целом страну».





По словам Шерстнева, он через день детально обсуждал эпидемиологическую ситуацию в регионе с Лукашенко.





Из высказывания главы государства следует, что на тот момент Шерстнев считал, что коронавирус представлял опасность для «слабых».





«Шерстнев вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю: «Ну почему этот у тебя умер?» А он говорит: «Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 кг веса?» Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну и ему за 70 лет было», – заявил Лукашенко.









Еще один любопытный момент. В апреле на встрече с Шерстневым представитель миссии ВОЗ сказал, что с распространением коронавируса на глобальном уровне придется бороться еще 12-18 месяцев, а также предостерег от ослабления карантинных мер и призвал быть осторожными.





Через месяц чиновник без указания конкретных цифр заявил: «Мы вышли на пик, и мы уходим с пика. То есть у нас идет снижение (числа) больных в стационарах».





Вскоре после этого коронавирус и двустороннюю пневмонию выявили у самого Шерстнева.