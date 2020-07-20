+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Нашлись "наблюдатели" на наши "выборы": к нам приедет миссия СНГ

Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, в настоящее время идет процесс ее формирования

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Запад" советник пресс-службы исполкома Содружества Мария Гуцало в понедельник.

"Исполнительный комитет СНГ получил приглашение министерства иностранных дел Беларуси принять участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, сейчас идет процесс формирования миссии", - сказала Гуцало.

"Мы направили письма во все государства-участники СНГ (за исключением Украины, которая в 2015 году вышла из договора о миссии наблюдателей СНГ) с просьбой представить свои кандидатуры в состав миссии", - добавила она.

Как сообщила Гуцало, во вторник на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества планируется одобрить кандидатуру руководителя миссии. "Исполком предлагает в качестве главы миссии кандидатуру Сергея Лебедева (председатель Исполкома СНГ - ИФ) ", - уточнила она.

Гуцало также сообщила, что уже на текущей неделе ожидается первая встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.

"Далее по мере прихода писем от государств СНГ будет вестись аккредитация наблюдателей", - добавила она.
Источник:
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ
Маргарита Тарайкевич
Рэвалюцыя дабрасумленнасці?
Ольга Карач
ТАК ВОТ ЧТО ЗА отряд особого назначения у...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]