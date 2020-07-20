+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Бессмертный полк" в России все-таки отменили

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с переносом акции «Бессмертный полк» на 2021 год.


Ранее организаторы сообщили, что в условиях коронавируса шествие, запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период.

«Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году.— “Ъ”), но придется перенести мероприятие на следующий год»,— сказал 20 июля Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи. 

Он пообещал, что в 2021 году  «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
Источник: kommersant.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ
Маргарита Тарайкевич
Рэвалюцыя дабрасумленнасці?
Ольга Карач
ТАК ВОТ ЧТО ЗА отряд особого назначения у...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]