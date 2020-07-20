Награда за верность? Бывших министров отправили послами
Экс-глава Минпрома стал послом в Казахстане, а экс-глава Минфина отправился в Великобританию
Лукашенко провел перестановки в белорусском МИД, сообщает телеграм-канал Пул первого.
У главы МИД Беларуси Владимира Макея появились два новых заместителя. Первым заместителем министра иностранных дел стал Александр Гурьянов. Его предшественник, Андрей Евдоченко, стал послом в Нидерландах.
Заместителем министра станет Сергей Алейник, а занимавший этот пост Олег Кравченко назначен послом Беларуси в США.
Андрей Дапкюнас, бывший заместитель главы МИД, назначен послом в Австрии. По совместительству он также займет должность посла в Словении.
Павел Утюпин, занимавший пост министра промышленности с августа 2018 года по июнь 2020-го, стал послом Беларуси в Казахстане.
Экс-глава Минфина Максим Ермолович назначен послом Беларуси в Великобритании.
13:59 20/07/2020
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