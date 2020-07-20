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В Беларуси появилась онлайн-платформа для наблюдения за выборами

В Беларуси создали интерактивную платформу для отслеживания хода избирательной кампании и фиксации нарушений на выборах в режиме реального времени.


На выборах 9 августа, а также в ходе предварительного голосования с 4 августа ее будут использовать наблюдатели из проекта «Честные люди».

Как считают создатели платформы, «Зубр» поможет выборам стать прозрачнее, а гражданам — максимально реализовать свои права.

На карте выборов представлено количество, а также места нахождения избирательных участков, указаны члены комиссии и их должности. На каждой страничке участка аккредитованный (зарегистрированный) наблюдатель может сообщить о нарушении, если такое произошло, а также обсудить и оценить деятельность комиссии.

Можно подписаться на конкретные участки и отслеживать, как там проходит голосование.

Организаторы обещают, что на платформе появится функция автоматического подсчета пришедших проголосовать.

В президентских выборах, которые состоятся 9 августа 2020 года, участвуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. 

Два штаба незарегистрированных Валерия Цепкало и Виктора Бабарико и штаб Светланы Тихановской объединили усилия перед выборами.
Источник: officelife
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