В Беларуси появилась онлайн-платформа для наблюдения за выборами





На выборах 9 августа, а также в ходе предварительного голосования с 4 августа ее будут использовать наблюдатели из проекта «Честные люди».





Как считают создатели платформы, « Зубр » поможет выборам стать прозрачнее, а гражданам — максимально реализовать свои права.





На карте выборов представлено количество, а также места нахождения избирательных участков, указаны члены комиссии и их должности. На каждой страничке участка аккредитованный (зарегистрированный) наблюдатель может сообщить о нарушении, если такое произошло, а также обсудить и оценить деятельность комиссии.





Можно подписаться на конкретные участки и отслеживать, как там проходит голосование.





Организаторы обещают, что на платформе появится функция автоматического подсчета пришедших проголосовать.





В президентских выборах, которые состоятся 9 августа 2020 года, участвуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.





Два штаба незарегистрированных Валерия Цепкало и Виктора Бабарико и штаб Светланы Тихановской объединили усилия перед выборами.