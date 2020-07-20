12 лет спустя: назначен посол Беларуси в США. Доедет ли?

До «похолодания» в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США. В 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008-го по 2014-й — временным поверенным в делах Беларуси в США, передает tut.by





В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем — управление Америки МИД. На пост замминистра был назначен в 2017 году.





Олег Кравченко родился в 1971 году в Минске. Окончил юридический факультет БГУ, аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси. Кандидат юридических наук.





Дипломатическую службу начал в 1994 году в качестве атташе, а затем занимал различные посты в отделе Договорно-правового управления Министерства иностранных дел.





В 1999-м был назначен советником Посольства Республики Беларусь в Швеции, с 2003-го работал в отделе управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД. Затем продолжил карьеру в посольстве Беларуси в США.





В последние несколько лет Олег Кравченко не раз посещал Вашингтон с официальным визитом и представлял Беларусь на различных переговорах и встречах с американскими коллегами.





Отношения Беларуси и США

Напомним, в Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные.





После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт.





Количество американских дипломатов в стране по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.





В марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.





Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск 1 февраля 2020 года заявил, что в ближайшее время США назначат посла в Беларусь.





3 февраля американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.





4 февраля глава МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь готова в ближайшее время — в течение нескольких месяцев — направить своего посла в США.





США активно следят за президентскими выборами в Беларуси. В июне посольство США в Беларуси предупредило американских граждан, находящихся в Минске, о возможных задержаниях на общественных акциях.





Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур совместно с европейскими дипломатами выступила с заявлением о том, что власти Беларуси должны принять необходимые меры для «проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения основных свобод».





16 июля Госдеп США заявил, что озабочен массовыми задержаниями мирных активистов в Беларуси.





18 июля временная поверенная в делах США Дженнифер Мур завершила свою двухлетнюю миссию в Минске, новый заместитель руководителя миссии Джеф Джук возьмет на себя роль временного поверенного до приезда посла.



