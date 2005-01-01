Все боятся одного, а он - всех

Он пришел к власти тогда, когда руководство страны не могло навести элементарный порядок в обстановке анархии. Его в 1994 г. избрал весь народ, но пост президента «был искусственно вмонтирован в нашу Конституцию, не имея никаких полномочий. Поэтому мне пришлось действовать силой, опираясь на помощь простых людей».





Итак, по собственным словам А. Лукашенко, его всенародно избрали президентом без всяких полномочий. Запомним его откровенное желание силой заполучить все полномочия с помощью простых людей для наведения порядка в стране.





Он напомнил на торжественном собрании 2 июля 2020 г. по случаю Дня независимости, что «не имея тогда никакой власти» не «я взял и монополизировал эту власть», а народ «взвалил на мои плечи эту ношу».





Теперь становится яснее и понятнее: А. Лукашенко в 1994 г. получил Конституцию без власти и без полномочий, а потом с помощью народа путем референдума 1996 г. силой монополизировал власть в стране и с тех пор несет ее как непосильную ношу.





Мы хорошо знаем, что это бремя он 25 лет охотно тянул не переставая с голословными 10-кратными причитаниями на усталость. Ведь, по версии А. Лукашенко, это народ его заставил царствовать и не бросать вожжей.





Сам А. Лукашенко сейчас четко признает, что в 1996 г. под видом референдума произвел насильственный государственный переворот ради монополизации всех властных полномочий в своих руках.





Посмотрим теперь на нормы Конституции, которые должны показать, как бессильный президент стал всемогущим правителем и на что был потрачен его азарт.





Согласно ст. 95 Конституции в редакции 15 марта 1994 г. президент именовался главой государства и исполнительной власти. По ст. 100 той же Конституции он мог создавать и упразднять министерства, государственные комитеты «и другие центральные органы управления Республики Беларусь».





Так что он лжет, когда уверяет, что получил страну без полномочий и без всякой власти. Но его явно не устраивала конституционная норма о взаимодействии «с представительными органами», под которыми фигурировал единственный полновластный тогда Верховный Совет с подчиненными ему Советами всех уровней.





По Конституции царь получался не настоящий, неполный и связанный законодательными путами! Он не хотел быть исполнителем и кланяться Верховному Совету как единственному тогда законно-единовластному органу, контролирующему его, президента, и создаваемые им институты для монопольного управления страной.





И вот смотрите. По Конституции 1994 г. с изменениями и дополнениями референдумов 24.11.1996 и 17.10.2004 г. согласно ст. 84. президент получил право создавать и контролировать собственную Администрацию, Совет Безопасности, а также «другие органы государственного управления, а также консультативно-совещательные и иные органы при Президенте».





Эта туманная норма позволила ему, как Главе государства, создать не записанные в Конституции эти самые «другие и иные» институты и управлять страной через лично ему подконтрольные органы управления помимо и вне обычных институтов. Эта властная структура именуется теперь строго выстроенной вертикалью. О ней речь будет ниже.





Более того, согласно ст. 85 этих дополнений к Конституции президент получил право «издавать декреты, имеющие силу законов и непосредственно или через создаваемые им органы обеспечивать исполнение декретов, указов и распоряжений».









Иными словами, он с помощью народа на референдуме 1996 г. узурпировал силой и монополизировал в своих руках все три ветви власти, которые действуют самостоятельно в виде 4-й власти, которые не подчинены и не подотчетны другим государственным органам, позволяют ему единолично дирижировать всеми остальными структурами в качестве Главы государства.





Президент с 1996 г. стал обладателем обширных судебных полномочий, поскольку мог выступать арбитром в спорах между ветвями власти. Он диктует и проводит свои законы под видом декретов независимо от действующего так называемого парламента и превращает этот представительный институт в придаток и ширму своего всевластия.





По сути созданная им вертикаль заняла место КПСС –КПБ. И вся тонкость переворота состояла в том, что прежние кадры коммунистической партии ушли под крыло президента, чтобы избежать общенародных выборов и зависеть только от воли вождя.





Нетрудно догадаться, что формирование вертикали повторяло проторенные пути партии большевиков, в которую хлынули потоки карьеристов и послушных исполнителей с той самой поры, как большевики стали правящей партией. Потом это ее погубило.





Эта послушная и лично преданная президенту система органов неформальной партии власти стала закрытой для общественного контроля. Глава государства выведен из состава всех ветвей власти, поставлен над ними со своими органами в качестве арбитра и регулятора их взаимодействия, может авторитарно-самодержавно и пожизненно править, поскольку избавлен от ограничений сроков своих полномочий. Это позволил ему любимый народ в 2004 г.





Более того, согласно ст. 79 Конституции «Президент обладает неприкосновенностью», а поэтому созданная и лично управляемая им вертикаль стала кастой неприкасаемых лиц, назначаемых и сменяемых только им. Это и приводит к нескончаемому потоку желающих попасть в так называемый кадровый резерв президента.





В 2019 г. он публично заявил, что 850 чел. из его кадрового резерва неприкосновенны и их «нельзя задерживать и арестовывать» без его личного разрешения.





Это пополнение обеспечивает прежде всего основанная в 1995 г. Академия управления при президенте, которая занимает «ведущее место в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров государственных органов и организаций».





С момента создания вуза более 85 тысяч студентов и слушателей прошли обучение в его стенах. В структуре Академии созданы Институт государственной службы (2000), Институт высших управленческих кадров (1996), Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления (2000). Они все готовят именно придворную обслугу президента и все, конечно, намертво повешены на госбюджет. Финансовые аппетиты Академии засекречены.





Сюда примыкает Белорусский институт стратегических исследований - «фабрика мысли», учрежденная лично Президентом в 2019 г. «в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных органов и должностных лиц по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики» .





Она позиционирует себя как независимая научная организация для анализа состояния процессов, подготовки рекомендаций для проведения государственной политики в различных областях, согласования разрабатываемых государственными органами документов и т.п.





Эта фабрика руководствуется принципами «научной объективности, открытости и ответственности». Вот только из публичной открытости полностью исключены штаты и масштабы финансирования этой ответственности, хотя официально оплата работников «финансируется из бюджета».





В соответствии с Указом Президента от 28 июля 1997 г. был образован Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, с 2007 г. известный как Национальный центр законодательства и правовых исследований.





Центр создан для «усиления роли правовой науки в обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития республики». Он подчиняется Администрации президента. Ваши усилия найти его штатное расписание и финансовые аппетиты будут напрасны - это закрытое для публики заведение.





21 апреля 2008 г. при Президенте создан Оперативно-аналитический центр. Он является «государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности по обеспечению защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты Республики Беларусь, от утечки по техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воздействий». ОАЦ наделен статусом "независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий" и будет единолично контролировать практически все сети интернет-операторов в стране, то есть внедрять единомыслие в интернете.





Указом установлено, что госорганы и лица должны реагировать на обращения из ОАЦ в недельный срок. Простите, но про штаты и финансы этого государственного цензора знают только в ЦРУ США и МОСАД Израиля.





Конечно, при президенте имеется СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ для «подготовки решений Президента по основным направлениям внутренней, внешней и военной политики, по защите прав и свобод человека, охране суверенитета Республики, по координации деятельности органов исполнительной власти, обсуждения кандидатур на руководящие должности министерств и ведомств» вплоть до права «заслушивать отчеты и сообщения руководителей и других работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций о выполнении возложенных на них функций».





При этом секретном и всесильном контролере есть еще 20 чел. в составе Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасности. Нас информируют только о его посиделках.





Сюда примыкает Служба безопасности президента Беларуси, охранники которой по размеру должностных окладов приравниваются к работникам КГБ. Им доплачивается еще и пятидесятипроцентная президентская надбавка, что в среднем составляет 8 млн. руб. в месяц или около 4 тыс. долл. Это почти размер зарплаты самого президента согласно его собственной декларации о доходах.





Из этой Службы вышел полковник Андрей Втюрин — заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси с 2014 года. Сейчас его судят за получение взятки в сумме 190 тыс. долл. Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов, 62 тысячи евро, более 1 килограмма золота.





В качестве участников выступают председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр", заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка, директор Информационно-вычислительного центра министерства финансов, генеральный директор госпредприятия "Белтелеком" и другие.









Администрация президента Республики Беларусь является «органом государственного управления, обеспечивающим деятельность президента Беларуси в области государственной кадровой политики, идеологии государства, права, осуществляющим подготовку, выполнение и контроль над исполнением решений президента Беларуси».





В штате этих официантов 118 служащих, разбитых на 15 структурных единиц в виде приемной, канцелярии, отделов и управлений по отраслям. Публичных данных о их финансировании нет.





Но самой обширной вотчиной президента заведует его УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ. В нем имеется 12 управлений и отделов. Этот гигантский многоотраслевой спрут в составе более 100 организаций управляет Национальными парками «Беловежская пуща», «Браславские озера», «Припятский», «Нарочанский» и «Березинский биосферный заповедник».





В сферу здоровья, туризма и отдыха попадают «Республиканский клинический медицинский центр, Центр гигиены и эпидемологии, БелЛекоЦентр», санатории «Боровое, «Приозерный», «Сосны», «Юность», «Беларусь» в г. Друскининкай, г. Туапсе, г. Ялта, г. Юрмала, г. Сочи, горнолыжный центр «Силичи», предприятие «Комплекс по оказанию услуг имени П.М.Машерова, Детский оздоровительный лагерь Планета, Туристско-торговый комплекс Беловежская пуща».





В торговле и общественном питании спрут контролирует обороты «Белзарубежторг», «Беларусьторг», торговый и гостиничный комплекс «Октябрьский», «Лидо, Дипмаркет».





В гостиничном бизнесе это «Президент-отель», «Минск, Юбилейный, Планета».





В сферу культуры входят Дворец Республики, «Республиканский культурно-просветительный центр, БелЭспо».





В сфере промышленности Управление запустило щупальцы в «Молочный Гостинец, Барановическую птицефабрику, Дом печати, Минскую типографию», лесхозы «Красносельское и Тетеринское, МебедьИнтерьерЦентр, Скарбницу, Белхудожпромыслы», фабрики художественных изделий в Пинске, Орше, Слуцке, Бресте, Бобруйске, Могилеве, Слониме, Гомеле, Хойниках, Мозыре.





В строительстве – это «Белорусский институт строительного управления, Главное управление капитального строительства, РемСтройТрест, БелЭз, Дипсервис, Главное хозяйственное управление».





В сельском хозяйстве среди подчиненных — агрохолдинг в составе 8 акционерных обьединений, таинственное сельхозпредприятие «Восход».





Среди прочих официантов — «Белтрансавто, Промстройинвест, Белорусские лотереи, логистический центр Озерцо».





Бездомный по декларации президент имеет 15 резиденций, парк самолетов, вертолетов, лимузинов. Кто сомневается, что ими управляют кристально чистые и честные люди вождя-аскета, которого мать научила не брать ничего чужого?





Догадайтесь с двух попыток — в каких суммах доходы этого колоссального сверхсекретного спрута сливаются в государственный бюджет или вытекают для отмывания через «окно в Европу» где-нибудь в Дроздах?





Из всех 51 республиканских или центральных органов государственной власти в РБ президентских структур насчитывается 10. Из 12 высших органов власти 3 точно президентские. Таковы масштабы построенного за 25 лет самодержавия в Беларуси.





В будущем понадобится море следователей, очевидцев, докторов и кандидатов наук, чтобы осветить все тайные закоулки этого гигантского монстра.





Новый глава страны обязан раскулачить секретную империю предшественника, как главный источник паразитизма и коррупции, чтобы доказать свою честность избирателям.





Это взлелеянное А. Лукашенко государство внутри государства присвоят и растащат в ходе официальной приватизации как раз все, кто тихо и незаметно присосался к сытой кормушке прихлебателей. Новые хозяева нашей жизни только ждут легализации разделенных втайне лакомых кусков.





А пока что хозяин сам распределяет доли и роли воровства. Кто в этом сомневается, кроме участников избирательного цирка Шапито, может смело назвать в честь первого самодержца Беларуси запускаемую им АЭС в Островце.





Что же мы имеем в итоге?





К власти пришел человек с фантастически маникиальной жаждой единовластия, который упивается самодержавием, который, по его собственным словам, силой монополизировал все властные полномочия в виде самостоятельного государства в государстве, в виде многоотраслевой организации неприкасаемых и неподконтрольных обществу лиц, выведенных из-под процедуры общих выборов и подотчетных только лично ему по принципу личной преданности, отобранных и просеянных через административное сито лояльности.





Этот человек открыто и постоянно говорит, что эту самодержавную власть будет удерживать до последнего издыхания, с помощью людей в погонах, то есть силы со стороны армии, милиции, судов.





Все боятся одного лица, а он боится всех. Он и сейчас открыто демонстрирует, что не отдаст самовластие с циничным игнорированием обязательной и равной для всех претендентов избирательной процедуры, с пренебрежением норм Конституции, с вытеснением их из конкурентного соревнования путем фабрикации обвинений и травли в уголовном преследовании, без соблюдения презумпции невиновности, без открытого судебного разбирательства, как того требует Конституция и международные стандарты о выборах.





Этому самодержавному властителю потакает и угождает огромная армия придворных официантов, вмонтированных в многоотраслевую структуру так называемой вертикали, этой неофициальной партии власти. Она намертво вцепилась за эту власть, в бесконтрольное распоряжение и расхищение бюджетными и внебюджетными ресурсами, и не отдаст эту кормушку, это корыто вместе с хозяином.





Именно они делают одного человека всемогущим и всесильным, а вовсе не гениальность или его божественный дар. Именно они создают как ржавчина тотальную коррупцию, которую не искоренит никакая дебюрократизация и ее периодические волны, показушные отставки и опалы з проворовавшимися.





Эти моментальные расправы направлены на поддержание имиджа справедливого царя и его репутации в народе. Они осуществляются для нагнетания страха и цементирования в покорности всю властную вертикаль. Народ обожает этот скорый суд без соблюдения нудной волокитной судебной процедуры.









Вы ошибаетесь, если думаете, что именно Лукашенко создал это самодержавие за 25 лет. Нет, он сохранил эту советскую систему с единовластием КПСС, которой весь народ рукоплескал на ритуальных собраниях и съездах после 1917 г.





Народ единодушно поддерживал партию, которая руководила чудовищным террором и которая сплоченными рядами фабриковала расстрельные судебные процессы, истребляла целые народы и классы населения. Лукашенко сохранил эту систему и получает неизменную поддержку за обещания ничего не трогать, не ломать в этом привычном, понятном всем стабильном механизме.





А Вы собираетесь за одну избирательную кампанию выветрить из народных мозгов устойчивую коммунистическую веру и идеологию, заменив ее воодушевленными криками «Долой, Хватит, Надоело, Народ устал».





Эта самодержавная система построена и поддерживается народом, по крайней мере его большинством, который добровольно ходил на все выборы пятью колоннами — в официальной, радикальной, конструктивной, молчаливой и виртуальной, которого не водили на выборы под дулами пистолетов и автоматов, которого зазывают на выборы и официальные трубадуры и альтернативные мессии для придания легитимности выборам, для обеспечения массовой поддержки фальшивого голосования.





Они как павлины периодически выходят перед публикой и распускают свой красивый хвост в виде программ по улучшению старого и планов по строительству нового. Смотрите — какой я красивый, о нет, это у меня лучше веер.





Альтернативные конкуренты периодически зовут к избирательным урнам поклонников с надеждой победить в заранее проигрышной войне за сердца и души. Они выводят доверчивых на минное поле, где особенно активных отстреливают на старте, подрывают на работе, прессуют автозаками по ходу движения колонн и цепей, где очерняют и обливают грязью невиновных и избивают дубинками случайных.





Тем самым агитаторы сами сокращают свои ряды, поселяют разочарование в посулы, неверие в возможность победы, сеют взаимные подозрения и поиск предателей. Эти борцы стараются мобилизовать свои ряды фиктивными процентами о своей поддержке, то есть сами же занимаются манипуляциями цифр и этим только поддерживают привычную фальсификацию игры на доверие избирателей, умножают безразличие, бессилие и апатию.





В этой системе всеобщей лжи, взаимного обмана и двойных стандартов есть один показатель истинной поддержки народа. И это вовсе не доверие к избирательной процедуре подсчета голосов, потому что белорусы никогда не протестовали массово против фальсификаций.





В чем смысл призывов идти на выборы, если этот народ и без вас туда ходил, как на обязательный ритуал?





Если пролетариат города, деревни и интернета выйдет массово из официальных профсоюзов и создаст свободные и независимые профсоюзы, тогда появятся организованные колонны свободных людей, которые под водительством своих лидеров заполонят любые улицы и площади в едином порыве и в любое время скажут — смотрите и считайте нас, мы вышли не кормить голубей и освобождать мужей, а требуем открыто и не анонимно соблюдать наши законные права и элементарные требования.





Этого критерия сейчас нет и именно над этим надо систематически работать ораве гадателей из политтехнологов, интернет-конструкторов и экспертов.









Справка. Евгений Анищенко - историк, кандидат исторических наук. Сфера научных интересов: социально-политические процессы и события в Беларуси XVIII-XIX вв., в частности связанные с разделами Речи Посполитой. Автор нескольких десятков книг и более 400 публикаций.