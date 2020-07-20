— Меня никогда не привлекала идея строить карьеру, я ощущала себя прежде всего женой и матерью. Я никогда не интересовалась политикой, но год назад мой муж Сергей Тихановский создал свой интернет-проект «Страна для жизни», в рамках которого он встречался с людьми разных профессий. Они рассказывали ему, что их беспокоит, что чувствуют, что думают про жизнь в Беларуси.





Меня поразило, что людей, которые выступили в проекте «Страна для жизни», стали наказывать штрафами и бросать в тюрьмы. Вот скажите, куда это годится? Разве с такой несправедливостью можно мириться? Вот потому, когда моего мужа лишили возможности участвовать в выборах, я и решила заменить его и идти до победы за себя, за мужа, за всех нас, — цитирует Тихановскую цитирует Тихановскую tut.by





Светлана Тихановская заявила, что не станет ничего обещать: для этого есть другие люди, 26 лет раздающие «пустые обещания». Кандидат обозначила проблемные точки страны, которые, как она считает, необходимо изменить: массовая эмиграция белорусов за границу, умирающие деревни и маленькие города, а также что люди умирают от коронавируса, «пока власть скрывает от них реальные цифры по заболевшим, не обеспечивает медпомощью, не платит врачам достойные зарплаты».





— Этим летом людей начали хватать на улицах и даже не за то, что они вышли на какой-то митинг или демонстрацию с лозунгами и призывами. Их начали хватать только за то, что они стояли в очереди и хотели своей подписью поддержать выдвижение претендентов. А теперь хватают уже за то, что хочешь подать жалобу в ЦИК на очевидное нарушение. Так на что рассчитывает теперешняя власть?





Неужели действующий президент рассчитывает, что, избивая людей дубинками, кидая за решетку, выписывая им штрафы, он заставит людей себя любить? Он что, действительно думает, что насилием, нахрапом, хамством и постоянным враньем можно решить проблемы в экономике, к которым он сам же и привел нашу страну?





А сколько он еще собирается избивать людей и бросать их в тюрьмы? Не президент должен нам указывать, как нам жить и что нам делать, а мы сами должны это определять, — заявила Тихановская.





Кандидат еще раз повторила, что после победы 9 августа планирует провести новые выборы со всеми альтернативными кандидатами, желающими баллотироваться. Во время переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо нарушал закон.





Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа госслужащих. Новые выборы будут проведены в течение полугода. Помимо выборов Тихановская планирует назначить референдум по возвращению Конституции 1994 года.





Кандидат озвучила основные тезисы своей программы «Страна для жизни, государство для людей»: создание новых рабочих мест в Беларуси, снятие барьеров для малого и среднего бизнеса, пересмотр финансирования убыточных предприятий, реформа систем здравоохранения и образования,





— Ну и наконец внешняя политика. Независимость — наша абсолютная главная ценность, мы ее не продаем, мы ею не торгуем, мы мирные люди, мы будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны.





Мы должны создать партнерство на равных, а не зависеть от газовой и нефтяной иглы. Простого пути нет: либо мы объединяемся и вместе идем в страну для жизни, либо повторяем ошибки прошлых лет, — заявила Тихановская.











