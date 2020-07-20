Жена Цепкало призвала приходить на выборы с белыми браслетами













Об этом она рассказала в ходе митинга в Дзержинске, пишет Телеграм-канал «Выборы. Беларусь».





По мнению Цепкало, это сможет продемонстрировать сколько людей выступают против действующей власти.





«Белый цвет отождествляется со свободой, жизнью, чем-то новым», - указала она.





Напомним, выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.



