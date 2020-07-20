Социсследование Ecoom: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах
Социсследование, проведенное провластным аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отметим, опрос проводился до регистрации кандидатов.
Эту новость сообщил телеканал БТ.
Если вы верите БТ, то читайте, а не верите - смейтесь, но согласно сообщению, действующего Главу государства готовы поддержать 69,4 % граждан. Видимо, поэтому Лукашенко не смог собрать людей ни на один приличный пикет.
Рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6 %. Не захотели раскрывать свои предпочтения суммарно 12,5 % респондентов. Выбор «против всех» намерены сделать 3,5 % опрошенных.
Цифры, впрочем, интересны тем, что именно в соответствии с ними власть намерена написать результаты выборов.
07:28 20/07/2020
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