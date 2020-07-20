Савиных продолжает утешать: «Реальной социальной базы для протестов в стране нет»
Все усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси обречены на провал, так как реальной социальной базы для массовых протестов в стране нет. Об этом заявил БелТА председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
«Но каждые президентские выборы, когда оппоненты не могут обеспечить поддержку широких слоев населения, они предпринимают попытки перевода ситуации на сценарий театрального представления с доминированием эмоций и блокированием рациональных соображений и здравого смысла», — сказал А. Савиных.
На сей раз, отметил он, с целью манипуляция сознанием людей и раскачки ситуации в Беларуси еще на этапе сбора подписей были использованы когнитивные технологии.
«Эти технологии апеллируют прежде всего к молодежи, которую пытаются вовлечь в какие-то протесты, воздействуя на эмоции. Пиарщики обращаются к «внутреннему ребенку», в то время как официальные СМИ и властная вертикаль обращаются к логике, к разуму, то есть «внутреннему взрослому». Такого рода манипулятивные вещи, которые используют оппоненты, не работают долго и устойчиво. Реальной социальной базы для протеста в стране нет», — убежден глава парламентской комиссии.
Воздействие когнитивных технологий, отметил он, краткосрочно и направлено на меньшинство, в то время как у большинства населения сложился определенный менталитет, основанный на неформальных ценностях, оберегаемых государством.
По оценке А. Савиных, двигателями протестных настроений выступают в основном молодые представители городской, в первую очередь столичной, интеллигенции.
«Они хотели бы, чтобы Беларусь из социального государства трансформировалась в либертарианское. В реальности это очень небольшой процент населения — 10-15%», — отметил А. Савиных.
Не в силах обеспечить поддержку широких слоев населения, оппоненты, по словам депутата, на каждых президентских выборах пытаются перевести ситуацию «на сценарий театрального представления с доминированием эмоций и блокированием рациональных соображений и здравого смысла».
07:18 20/07/2020
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