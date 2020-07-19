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Белорусские власти глушили трансляции с многотысячного пикета Тихановской

Белорусские власти глушат трансляции с избирательного пикета кандидата в президенты Светланы Тихановской, который стартовал в 17 часов в парке Дружбы народов (пл.Бангалор) в Минске.


«Стрим Радио Свобода и Белсата перерывается. Мобильная связь на Бангалор практически отсутствует», сообщают телеграмм-каналы.

По разным оценкам на пикет собрались 3-5 тыс. человек (на 17-15 – примерно 3 тыс. человек, на 17-30 – около 5 тыс.)

Это уже третий по счету пикет Тихановской за сегодняшний день. Первый пикет прошел в Могилеве и собрал около 500 человек, несмотря на отсутствие самой Тихановской. Затем, в 14-00 в Дзержинске около полутысячи человек увидели на пикете саму Тихановскую, а также Веронику Цепкало и Марию Колесникову.

Для сравнения, прошедший вчера в этом же парке Дружбы народов пикет кандидата в президенты Андрей Дмитриева собрал около 60 человек.
АФН
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