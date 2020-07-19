- Вчера мне из Речицкого райисполкома пришло письмо. Там предлагается изменить время проведения пикетов с 8 до 10 часов. В письме не указано, на каком основании нам поступает такое предложение. Причем не успел я получить письмо на почте, как к нашей команде подошла милиция и потребовала не проводить пикет, так как нам якобы разрешено только с 8 до 10, — рассказал БелаПАН доверенное лицо кандидата Олег Шабетник.

Тоже самое произошло и в Гомеле, где планировалось проводить пикеты с 16 часов на площадке у Центра инклюзивной культуры. Однако горисполком разрешил делать это только с 10 до 12 часов утра, когда большинство людей находятся на работе.





- Мы пикеты проводим по уведомительному принципу, в соответствии с Избирательным кодексом. Поэтому пока будем проводить так, как и уведомляли власти, — говорит Шабетник.





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Андрей Дмитриев родился 12 мая 1979 года в Минске. В 2015 окончил Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), бакалавр политических наук.