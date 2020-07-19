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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о его госпитализации из-за гипертонического криза.



Как сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" Эйсмонт прокомментировала слухи для радиостанции "Эхо Москвы". "Не дождётесь" - сказала Эйсмонт. "Это в ответ на эхо вброса про состояние здоровья Первого. Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своём только не забывайте", - говорится в публикации.

Ряд Telegram-каналов в воскресенье вечером распространил информацию о госпитализации 65-летнего Лукашенко из-за гипертонического криза. В сообщениях отмечается, что ухудшение самочувствия Лукашенко произошло через час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным в минувшую пятницу.

Также Лукашенко в пятницу встречался с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, а после - с премьер-министром Киргизии Кубатбеком Бороновым. Премьер-министры принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
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