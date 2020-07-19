Яблоку негде упасть: первый митинг Светланы Тихановской в Минске. Онлайн
19 июля Светлана Тихановская проводит свою первую встречу с избирателями в Минске. Она запланирована на 17.00 в Парке дружбы народов на площади Бангалор.
Помимо Светланы Тихановской, во встрече принимают участие представители штаба Виктора Бабарика и Валерия Цепкало - Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
Уже в 17.00 напротив сцены в парке яблоку негде было упасть. Людей очень много, многие в масках.
За несколько часов до минской на аналогичной встрече в Дзержинске собрались сотни людей.
17:05 19/07/2020
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