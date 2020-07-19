Яблоку негде упасть: первый митинг Светланы Тихановской в Минске. Онлайн

19 июля Светлана Тихановская проводит свою первую встречу с избирателями в Минске. Она запланирована на 17.00 в Парке дружбы народов на площади Бангалор.