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Пикет Светланы Тихановской проходит в Дзержинске (онлайн)

Кандидат в президенты впервые выступила перед белорусами в рамках агитационной кампании.

Пикет Светланы Тихановской проходит в Дзержинске (онлайн)
19 июля в Дзержинске проходит первый агитационный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сообщает «Радыё Свабода».

Светлана Тихановская приехала на пикет вместе с представительницей штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой и женой претендента в президенты Валерия Цепкало Вероникой Цепкало.

 

На площадке для агитации кандидата и представителей штабов Бабарико и Цепкало ждали сотни людей. «Троицу» встречали песней «Стены рухнут» и громкими овациями. Не переставали громко хлопать Светлане и во время ее выступления.
 

В своем выступлении Светлана Тихановская отметила, что власти не зарегистрировали Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, так как испугались. «Они увидели угрозу для власти, но они не поняли, что угроза не в кандидатах, а в самом народе, которому надоело жить в унижении и страхе», — высказалась кандидат в президенты.
 

Светлана Тихановская заметила, что ее муж - известный блогер Сергей Тихaновский «разбудил белорусов, которые уже не вернутся в удобное для власти жаркое состояние». Она рассказала, что Сергей Тихaновский в своих поездках по Беларуси узнал от людей о их «непростой жизни, коррупции, бесправии в судах». «Им хотелось людьми зваться, и Сергей стал надеждой на перемены для многих, надеждой на новую Беларусь — свободную и зажиточную страну».  

«Власть испугалась правды, начались задержания, репрессии, запугивания. Сергея посадили в тюрьму. В нашей семье один за всех и все за одного, и поэтому я приняла решение поддержать Сергея и зарегистрироваться вместо него. Это был непростой шаг, но когда во время сбора подписей я увидела многочисленные очереди, это дало мне много сил. И я решила, несмотря ни на что, идти дальше, и только вперед. Ведь я почувствовала ответственность за всех тех людей, которые, как и Сергей, хотят перемен», — рассказала Светлана Тихановская.
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