Мнение. Павел Усов: Площадь - это мы

Итог голосования очевиден: оно будет масштабно сфальсифицировано. Лукашенко в очередной раз нарисует себе 76 - 80 %.





Очевидно, что Светлане Тихановской власти для галочки выделят 3%, подведя её популярность к маргинальной черте и прировняв к уровню Дмитриева и Черечня.





Очевидно, что Площадь/Площади являются единственным способом, если не отстоять свои голоса, то по крайней мере, возможностью восстать против откровенной лжи и унижения. Молчаливое сидение дома было бы смиренным и покорным согласием с этим унижением и политическим рабством.





Очевидно, что Светлана Тихановская, в силу различных причин и обстоятельств, не может прямо и открыто призвать к протестам. Этого не могут сделать и её политические союзники. Да, Светлана Тихановская на данном этапе является главной политико-символической фигурой в стране и генератором действий, от которой электорат ждёт ясных сигналов. Но, резкие шаги в этом направлении оппонентов Лукашенко могут привести как к снятию кандидата, так и к превентивным задержаниям.





Поэтому ожидать этих призывов от них мы не вправе.





Как мне кажется, в этих непростых условиях источником этого ясного сигнала может стать вся белорусская интеллигенция, которая является сторонницей перемен и понимает их необходимость.





Именно белорусская интеллигенция может стать коллективным политическим и моральным авторитетом, который призовет людей на улицы и площади против фальсификаций и разделит политическое бремя и ответственность со Светланой Тихановской.





Белорусская интеллигенция: известные писатели, публицисты, поэты, журналисты, музыканты, учёные, общественные и деятели - могут стать голосом Светланы Тихановской, голосом всех обманутых и брошенных в тюрьмы. Силы и авторитета каждого из нас по отдельности будет недостаточно, чтобы быть услышанными и подвигнуть народ к действиям. Но КОЛЛЕКТИВНЫЙ АВТОРИТЕТ И ВОЛЯ смогут противостоять страху, неопределённости и репрессиям.









Будучи душой нации в этот исторический момент, белорусская интеллигенция может взять на себя ответственность за её будущее и это будущее создать.

Для этого нужно немного: четыре слова на аватарке, четыре слова в видео обращении или в публикациях: "Я БУДУ НА ПЛОЩАДИ".





Если эти четыре слова сольются в мощный поток, его никто не сможет удержать и остановить.