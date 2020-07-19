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Мечты Лукашенко: «страшная», «единственная», «большая»

Большинство мечтаний руководителя Беларуси не сбылись.

Мечты Лукашенко: «страшная», «единственная», «большая»
На минувшей неделе Александр Лукашенко назвал своей мечтой строительство современной автотрассы от Минска до Полоцка.

«В нужный момент (это единственная большая мечта моя), чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги», – завил руководитель страны.

UDF.BY перечисляет все известные мечты Лукашенко: «страшные», «единственные» и «большие»

Мечта о присоединении Украины к Союзному государству


Такие мысли водились в голове руководителя Беларуси в начале 2000-х годов.

«Мы мечтаем, что к нашему Союзу когда-то подключится Украина, Казахстан и так далее», – говорил Лукашенко.

Казахстан в Союз вошел – но не Беларуси и России, а Евразийский. А вот Украина уже даже не участвует в общих интеграционных объединениях.

Мечта поднять на новый уровень бесперспективные деревни


Около 15 лет назад Лукашенко заявил:

«Моя мечта: чтобы мы с вами, деревенские люди, вернулись и построили дома в таких деревнях. Богатые люди, предприниматели, чиновники могли бы поднять на новый уровень так называемые бесперспективные деревни. Мы будем поддерживать их возвращение на свою землю».

Эта мечта не только не исполнилась, а наоборот: белорусская деревня продолжает умирать.

Мечта о рентабельном сельском хозяйстве


10 лет назад руководитель страны заявил:

«Я когда–то мечтал, а сегодня уверен, что в этом году мы и без дотаций государства в сельском хозяйстве будем иметь рентабельное производство».

С тех пор сельское хозяйство остается в Беларуси сугубо социальным проектом: в него вкладывают десятки миллионов долларов, не надеясь на их возвращение.

Мечта о финансовом центре


Во времена, когда власти только начинали хвалиться стабильностью в стране, Лукашенко стал думать о том, чтобы финансовые игроки привозили деньги на хранение в Беларусь, открывали здесь компании и счета.

«Однако это пока мечта. Может быть, в течение пятилетки мы почувствуем, как развивается страна, и поставим перед собой такую задачу», – отмечал руководитель страны.

Из-за действий силоков об этом уже не приходится и мечтать.

Мечта о ликвидации бедности


Четыре года назад руководитель Беларуси заявил:

«Я мечтаю о том, чтобы люди, заглядывая в кошелек, не думали о том, что им на что-то не хватает. Это страшная мечта, наверное, даже в Америке, не говоря о России и других странах, где части народа чего-то не хватает… Я бы хотел, чтобы люди в Беларуси никогда этим не страдали – вот это моя единственная мечта».


Между тем наша страна остается одной из самых бедных в Европе.

Мечта о производстве легковых автомобилей


Одна из немногих мечт руководителя страны, которая воплотилась в жизнь.

Когда строился завод по производству Geely Лукашенко признался:

«Это давно было моей президентской мечтой. Производим автобусы, большегрузные автомобили и не можем произвести для народа нормальный автомобиль».

Мечта о средней зарплате в $500


В конце 2016 году руководитель страны сказал, что мечтает о том, чтобы в Беларуси средняя зарплата достигла 500 долларов в месяц. Средняя получка белорусов стабилизировалась на этой отметке в прошлом году.

Мечта о поездке на Кавказ


Во время встречи с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым в прошлом году Лукашенко сказал, что мечтает о неофициальной поездке в горные регионы – «без помпы, без лишних людей».

Мечты стать великим футболистом и ректором


Несколько лет назад Лукашенко рассказал о своих детских мечтах.

«Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли», — сказал руководитель страны.

Но есть мечта у Лукашенко и том, чем он хотел бы заниматься после президентства.

«Ушел бы я с должности президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем – это то, что я воспринимаю», – говорил он.
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