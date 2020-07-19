Мечты Лукашенко: «страшная», «единственная», «большая»

На минувшей неделе Александр Лукашенко назвал своей мечтой строительство современной автотрассы от Минска до Полоцка.





«В нужный момент (это единственная большая мечта моя), чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги», – завил руководитель страны.





UDF.BY перечисляет все известные мечты Лукашенко: «страшные», «единственные» и «большие»





Мечта о присоединении Украины к Союзному государству





Такие мысли водились в голове руководителя Беларуси в начале 2000-х годов.





«Мы мечтаем, что к нашему Союзу когда-то подключится Украина, Казахстан и так далее», – говорил Лукашенко.





Казахстан в Союз вошел – но не Беларуси и России, а Евразийский. А вот Украина уже даже не участвует в общих интеграционных объединениях.





Мечта поднять на новый уровень бесперспективные деревни





Около 15 лет назад Лукашенко заявил:





«Моя мечта: чтобы мы с вами, деревенские люди, вернулись и построили дома в таких деревнях. Богатые люди, предприниматели, чиновники могли бы поднять на новый уровень так называемые бесперспективные деревни. Мы будем поддерживать их возвращение на свою землю».





Эта мечта не только не исполнилась, а наоборот: белорусская деревня продолжает умирать.





Мечта о рентабельном сельском хозяйстве





10 лет назад руководитель страны заявил:





«Я когда–то мечтал, а сегодня уверен, что в этом году мы и без дотаций государства в сельском хозяйстве будем иметь рентабельное производство».





С тех пор сельское хозяйство остается в Беларуси сугубо социальным проектом: в него вкладывают десятки миллионов долларов, не надеясь на их возвращение.





Мечта о финансовом центре





Во времена, когда власти только начинали хвалиться стабильностью в стране, Лукашенко стал думать о том, чтобы финансовые игроки привозили деньги на хранение в Беларусь, открывали здесь компании и счета.





«Однако это пока мечта. Может быть, в течение пятилетки мы почувствуем, как развивается страна, и поставим перед собой такую задачу», – отмечал руководитель страны.





Из-за действий силоков об этом уже не приходится и мечтать.





Мечта о ликвидации бедности





Четыре года назад руководитель Беларуси заявил:





«Я мечтаю о том, чтобы люди, заглядывая в кошелек, не думали о том, что им на что-то не хватает. Это страшная мечта, наверное, даже в Америке, не говоря о России и других странах, где части народа чего-то не хватает… Я бы хотел, чтобы люди в Беларуси никогда этим не страдали – вот это моя единственная мечта».









Между тем наша страна остается одной из самых бедных в Европе.





Мечта о производстве легковых автомобилей





Одна из немногих мечт руководителя страны, которая воплотилась в жизнь.





Когда строился завод по производству Geely Лукашенко признался:





«Это давно было моей президентской мечтой. Производим автобусы, большегрузные автомобили и не можем произвести для народа нормальный автомобиль».





Мечта о средней зарплате в $500





В конце 2016 году руководитель страны сказал, что мечтает о том, чтобы в Беларуси средняя зарплата достигла 500 долларов в месяц. Средняя получка белорусов стабилизировалась на этой отметке в прошлом году.





Мечта о поездке на Кавказ





Во время встречи с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым в прошлом году Лукашенко сказал, что мечтает о неофициальной поездке в горные регионы – «без помпы, без лишних людей».





Мечты стать великим футболистом и ректором





Несколько лет назад Лукашенко рассказал о своих детских мечтах.





«Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли», — сказал руководитель страны.





Но есть мечта у Лукашенко и том, чем он хотел бы заниматься после президентства.





«Ушел бы я с должности президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем – это то, что я воспринимаю», – говорил он.