«Бомбануло»: Блогер Варламов выпустил видео с политологом Шульман о 3% Лукашенко
Блогер Илья Варламов выпустил новое видео, в котором вместе с известным политологом Екатериной Шульман обсуждает автократию в целом и ситуацию в Беларуси конкретно.
В первой части видео Илья Варламов и Екатерина Шульман говорят о 3%-ном рейтинге Александра Лукашенко, Шульман объясняет, почему в Беларуси легче проводить выборные манипуляции и фальсифицировать, рассказывает об уязвимости персоналистской автократии (когда вся власть в руках вождя, а не партии или военных), что происходит в стране, когда вождь людям надоел, и как режимы решают проблемы, когда за вождя уже совсем никто не хочет голосовать, пишет The-village.me
Также они обсуждают эффективность мирных протестов и почему Россия не вмешивается в дела Беларуси.
12:26 19/07/2020
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