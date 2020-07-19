В первой части видео Илья Варламов и Екатерина Шульман говорят о 3%-ном рейтинге Александра Лукашенко, Шульман объясняет, почему в Беларуси легче проводить выборные манипуляции и фальсифицировать, рассказывает об уязвимости персоналистской автократии (когда вся власть в руках вождя, а не партии или военных), что происходит в стране, когда вождь людям надоел, и как режимы решают проблемы, когда за вождя уже совсем никто не хочет голосовать, пишет The-village.me













Также они обсуждают эффективность мирных протестов и почему Россия не вмешивается в дела Беларуси.