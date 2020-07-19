Порядок по-белорусски: как Лукашенко прополол электоральное поле

14 июля в ходе предвыборной кампании в Беларуси произошел решительный поворот: главные оппоненты Александра Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и опальный чиновник Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты.





Принятие решения прошло в классическом стиле белорусских властей — грубо, топорно и эффективно. Кандидату в президенты Валерию Цепкало с самого начала засчитали только 75 000 подписей из поданных 160 000, и весь период проверки он пытался как-то восстановить их. С вторым кандидатом в президенты Виктором Бабарико расправились еще жестче — сперва разгромили банк, который он возглавлял до президентской кампании, потом арестовали часть его коллег, затем его самого вместе с сыном. Несмотря на это, у сторонников Бабарико теплилась надежда, что законных оснований для его снятия нет, и он сможет принять участие в гонке, даже находясь за решеткой. Но председатель ЦИКа зарубила и это решение.





Белорусы ответили на это стихийными, нескоординированными протестами по всему Минску и завалили ЦИК жалобами на отказы в регистрации. Спонтанно организованный флешмоб и 5000 письменных обращений за сутки не испугали. На это в ЦИК ответили просто — перестали эти жалобы принимать.





Если говорить про оставшихся кандидатов, то пока ни один из них не являлся олицетворением чаяний электората. На эмоциональном уровне самые большие ожидания оппозиционно настроенные избиратели возлагают на Светлану Тихановскую, жену арестованного блогера Сергея Тихановского. Ему удалось за короткий период активировать бывший электорат Александра Лукашенко — аполитичных жителей глубинки, наиболее пострадавших от экономических проблем в стране. При этом в кампании Светлана являлась сугубо номинальным претендентом, под чьим формальным прикрытием Сергей собирал толпы на улицах. После его ареста и масштабных репрессий в отношении команды Тихановского Светлана осталась один на один с ролью, к которой она была не готова, и справлялась с ней как могла.





Попыткой исправить непростое положение стало заявление об объединении команды Тихановской со штабами Бабарико и Цепкало. Это возымело свой эффект, учитывая, что штаб Бабарико до сих пользуется заметным успехом среди аудитории. Но есть большие вопросы. Удастся провести яркую кампанию? Учитывая, что времени на агитацию осталось всего три недели, а большая часть активистов не имеет опыта в политике. Кроме того, лидеры штабов, несомненно, находятся под серьезным давлением: Тихановский и Бабарико в тюрьме, а МВД проводит проверку в отношении Валерия Цепкало. Да и у сотрудников штабов повесток наверняка немало.









Говоря про оставшихся и уже зарегистрированных кандидатов, важно отметить идущую следом по узнаваемости экс-депутата Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента) Анну Канопацкую. Обвинения в спойлерстве преследуют ее с самого начала политической карьеры, когда она неожиданно для всех выиграла на парламентских выборах на участке, где уверенно лидировала экс-кандидат в президенты с прошлых выборов оппозиционер Татьяна Короткевич.





В целом Канопацкая выступает за экономические реформы и поддерживает независимость страны, что совпадает с ожиданиями антилукашенковского электората. Она смело называет себя вторым политиком в стране после Александра Лукашенко, но такие заявления вызывают лишь улыбку. Ее последняя инициатива в парламенте о законе с гарантиями экс-президенту негативно откликается ей до сих пор. Кроме того, в ходе кампании она сделала несколько неоднозначных высказываний в адрес Виктора Бабарико, чем оттолкнула от себя значительную часть нелояльной властям аудитории. Канопацкая напрочь отметает все предложения сняться, и с таким настроем и правда имеет все шансы прийти к концу гонки второй — со вторым по величине антирейтингом после действующего президента Александра Лукашенко.





Далее стоит упомянуть Андрея Дмитриева как самого опытного в политическом плане кандидата. Он участвует в политике еще с нулевых, а на выборах 2010 года был главой штаба Владимира Некляева. После разгона массовой демонстрации в декабре 2010 года он выступил с осуждением собравшихся, за что получил клеймо «агента КГБ». Все последующие годы Дмитриев пытался отыгрывать роль конструктивной оппозиции: его движение «Говори правду» делало акцент на «малых делах», благоустройстве, социальной помощи и не позиционировало себя как радикального оппонента власти. Хорошей возможностью было бы для него сняться с этих выборов, особенно после его яркого выступления на заседании ЦИКа во время вручения регистрационных удостоверений кандидатам в президенты, но как осторожный политик он вряд ли на это пойдет.





Еще один оппозиционный кандидат в этой гонке — бизнесмен Сергей Черечень, пару лет назад появившийся из неоткуда и возглавивший одну из оппозиционных партий. Его программа также нацелена на развитие бизнеса и минимальное вмешательство государства в экономику, однако он человек, абсолютно новый в политике, и это его первая серьезная кампания. Аудитория его попросту пока не знает. Возможно, все еще изменится.





Наконец, Александр Лукашенко. О его политической программе и предвыборной кампании говорить не приходится — вся его риторика сейчас строится на популизме и грубой силе. Разрыв с реальностью становится все более очевидным даже его сторонникам, а стиль кампании, его консервативное мышление в духе советских пятилеток ассоциируются уже не со стабильностью, а с застоем. Все попытки сплотить нацию перед лицом внешнего врага убеждают лишь бюрократии, и то не всех.





По факту эффективно противостоит Александру Лукашенко только неорганизованная и мирная улица, народ, но не политические оппоненты. Зарегистрированные кандидаты связаны по рукам и ногам действующим законодательством и угрозой уголовных дел. Однако накопившаяся усталость и возмущение фальсификациями неизбежно прорвется стихийными протестами. Их предвестником уже становятся акции, инициированные блогерами. Никакой программы, никакой координации, никаких штабов или фамилий лидеров, — только голые дата, время, центр города. Правоохранительным органам в такой новой парадигме политического лета останется только хватать без разбора простых участников, размазывая силы по всему городу.





Очевидно, что белорусы, даже разозленные посадками, при полной децентрализация и деперсонализации протеста, вряд ли смогут снести власть Лукашенко, — по крайней мере, на выборах 9 августа. Но этот протест, хоть и мирный, имеет все шансы пережить день выборов. Он может оказаться живучим, долгим и изнурительным. А победителя выборов, несомненно, ждут очень непростые 5 лет президентства.