Литва призвала ввести санкции в отношении Беларуси





Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом было сделано заявление, что правительство рассматривает варианты введения санкций к белорусским должностным лицам за репрессии против оппозиции и СМИ, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на BNS.





Эту инициативу высказали председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис. Линкявичус просто её обобщил. Ранее политиками было внесено предложение о запрещении ответственным за репрессии лицам въезд в Литву.





Глава МИД Литвы подчеркнул, что инициатива вполне оправдана. По его словам нужно определить, что это за люди, и установить меру их ответственности.



