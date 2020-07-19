Венедиктов: Мишустин приезжал в Минск мириться





По мнению Венедиктова, разговор касался смягчения "экономического противостояния", и в ближайшее время стоит ждать новостей о разных договорённостях России и Беларуси, передает "Еврорадио"





"Да, есть же еще история с банком и с арестами счетов замминистра финансов России и его жены, — продолжил Венедиктов. — И я думаю, что Мишустин поехал договариваться. Он хороший переговорщик. Лукашенко понимает, чего от него хотят в России. И поэтому, безусловно, к гадалке не ходи, Российская Федерация в лице президента Путина 10 августа признает и поздравит переизбранного президента Александра Григорьевича Лукашенко. Сегодня это смотрится так".





Очередное потепление отношений Минска и Кремля происходит на фоне критики Западом действий белорусских властей в отношении оппонентов. Европа не спустит Лукашенко нынешние репрессии, уверен Венедиктов:





"Потому что лидеры США и лидеры европейских стран опираются на свое общественное мнение, которые видят что? Они видят посадки независимых кандидатов, именно тюремные заключения (как в Латинской Америке), они видит аресты активов, они видит аресты банков. И вот это простить не смогут. То есть простить, конечно, элиты могут все, как проклятые капиталисты, как говорил Владимир Ильич Ленин. Но надо понимать, что эта история еще аукнется".