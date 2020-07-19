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Светлана Тихановская проведёт первую предвыборную встречу с минчанами

19 июля в 17:00 в парке Дружбы народов, что на площади Банголор, кандитдатка в презденты Светлана Тихановская проведёт первую встречу с минчанами.


В штабе претендентки на президентское кресло обещают, что на законном пикете выступят и ответят на вопросы избирателей сама Светлана, а также представительницы штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова, передает "Еврорадио".

До этого в 14:00 политики будут общаться с избирателями в Дзержинске. Встреча состоится на улице Тихой, 11, на парковке между домом и прудом.

Об объединении штабов Светланы Тихановской а также незарегестрированных кандидатами выдвиженцев Виктора Бабарико и Валерия Цепкало стало известно 16 июля. Цель объединения — "смена власти 9 августа".
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