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Байден: Россия продолжает вмешиваться в президентские выборы в США

Байден заявил, что помимо России, во вмешательство в выборы президента США вовлечены Китай и другие страны.


Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в ходе регулярные консультаций с представителями разведки ему стало известно, что Россия продолжает свои попытки вмешательства в будущие американские выборы, сообщает Bloomberg.

"Мы знали и раньше, и я гарантирую вам, что я знаю сейчас, поскольку я снова получаю сообщения. Россияне все еще пытаются поставить под сомнение наш избирательный процесс. Это факт", — сказал Байден.

В то же время он заявил, что Китай и другие страны тоже вовлечены во вмешательства, из-за которых Америка теряет уверенность в результатах выборов.

Белый дом немедленно не отреагировал на просьбу о комментариях после заявления Байдена.

Ранее сообщалось, что согласно новому опросу, на выборах президента США демократ Байден по всей стране увеличил свой отрыв от республиканца Трампа до 15 процентов.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена.
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