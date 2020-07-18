Байден: Россия продолжает вмешиваться в президентские выборы в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в ходе регулярные консультаций с представителями разведки ему стало известно, что Россия продолжает свои попытки вмешательства в будущие американские выборы, сообщает Bloomberg





"Мы знали и раньше, и я гарантирую вам, что я знаю сейчас, поскольку я снова получаю сообщения. Россияне все еще пытаются поставить под сомнение наш избирательный процесс. Это факт", — сказал Байден.





В то же время он заявил, что Китай и другие страны тоже вовлечены во вмешательства, из-за которых Америка теряет уверенность в результатах выборов.





Белый дом немедленно не отреагировал на просьбу о комментариях после заявления Байдена.