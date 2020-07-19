



Это, конечно, прикольно, что образ архаичного и в целом действительно жалкого старика с явным речевым недержанием, режим которого приходится шатать сейчас в Беларуси трем совершенно не претендовавшим на роль политиков барышням, вызвал у некоторых прям сочувствие к Лукашенко. Плюс все эти обычные сентенции «а кто сказал, что станет лучше», «вы что, хотите, как в Украине» и т.д.





Возможно, потому, что до России только в общих чертах добивает творимая им дичь (как вариант – привыкли). Про десятки политзаключенных со сфабрикованными против них уголовными делами, тысячу арестованных на протестах или просто так все вроде бы всё слышали. Но для современной России это звучит как если не легитимный формат политической борьбы, то как традиционный, пишет

сооснователь и совладелец Sports.ru Дмитрий Навоша.





Вот, например, репортер Антон Трофимович. На позавчерашней акции его отследили ОМОН и «люди в штатском», схватили, несмотря на крупный бэйдж «пресса», при жестком задержании сломали нос. В рот засунули кулак, чтобы не звал на помощь, Надели наручники (журналисту при исполнении? нафига?), увезли в РОВД, прибрать кровь дали только там – и только собственной одеждой. Сегодня он пошел на судебно-медицинскую экспертизу, снимать побои для подачи заявления в СК. На входе его уже ждали и задержали снова, затолкали в милицейский микроавтобус. Угрожают, шьют дело за сопротивление и что «ваше будущее зависит от того, как вы себя будете вести». Всего на последних акциях похватали порядка 15 журналистов – по ним работают целенаправленно; на приложенном видео – задержание другого репортера, из TUT.by. Но хотя бы уголовки журналистам не шьют, как уже шести блогерам.









После снятия с выборов Бабарико и Цепкало несколько тысяч людей пришли в ЦИК для подачи жалоб на это незаконное решение, очередь растянулась более чем на километр. У всех принять жалобы не успели, а к концу рабочего дня подогнали автозаки и начали паковать. Сотни людей успели перебежать к Главпочтамту, что поблизости, чтобы отправить жалобу почтой – но почтамт сразу закрыли из-за типа минирования, нагнали ОМОНа. Всего в ЦИК подано около 5 тысяч жалоб, но избирательная комиссия уже выпустила довольно издевательское заявление, что принимать их больше не будут (хотя обязаны), и жаловаться бесполезно, ибо всё по закону. Жалобы, в общем, летят в ту же урну, что и сотни тысяч подписей за кандидатов.





Тихановский неделю за неделей проводит в карцере. Только пару раз возвращали в камеру – но там не лучше: администрация пытается ему «через карманных блатных проклеить петушиный рамс». Если вы не понимаете смысл этой фразы, то оно и к лучшему – но, в общем, они сейчас давят на кинутых в тюрьмы руками блатных. Судя по видео из суда, Тихановский похудел за эти полтора месяца в тюрьме килограмм на 20.





Это только часть событий последних дней – не месяцев, не лет. В общем, завязывайте вы с этим «а кто сказал, что станет лучше» и сочувствием к мстительному старикашке. И особо не питайте иллюзий, что этих женщин, что сейчас фронтируют страну против Лукашенко, не тронут. У кого иллюзии есть, поинтересуйтесь у журналисток Халип и Радиной, которых мучали в СИЗО КГБ до их вынужденного отъезда из страны.





До «выборов» еще три недели, а чуть ли не каждый уже день центр Минска реально на военном положении – автозаки, внутренние войска, чуть что – вырубают интернет, перекрывают улицы и закрывают центральные станции метро. Истерически боятся любого собрания людей. Лукашенко вообще не собирается никак говорить с теми, кто против (да и никогда этого не делал). Точнее, всё перечисленное – и есть формат разговора. Так и будет терроризировать и запугивать. Понятно, что из собственного страха.





Как говорил один итальянский писатель времен Муссолини, «диктатура – это государство, в котором все боятся одного, а один всех».